Brescia e De Sabato subito in pista

Sono terminati tutti nella giornata di ieri gli adempimenti procedurali e burocratici per le 17 formazioni che concorreranno nella campagna elettorale di Lucera, da dove deve uscire anche il sindaco tra i sei candidati presentati.

La commissione centrale ha ammesso tutte le liste e ha pure effettuato il sorteggio per le posizioni sulla scheda azzurra che sarà consegnata agli elettori il prossimi 20 e 21 settembre, quando il primo problema per partiti e soggetti civici sarà quello di portare le persone al seggio, tra residui di vacanze e timori del Covid.

La sequenza di nomi e liste è Pitta (Polis Futura, Lista Tutolo, Pitta Sindaco, La Pagnotta, Agricoltori per Lucera, Lucera al Centro), De Sabato (De Sabato Sindaco, Fratelli d'Italia, Rialzati Italia, Forza Italia), Gambarelli (Movimento 5 Stelle), Di Battista (Uniti per Lucera, Lucera 2.0), Abate (Siamo Lucera, Italia in Comune, Partito Democratico) e Brescia (Lega Salvini).

Intanto, a distanza di solo poche ore, forse per cercare di recuperare il ritardo con cui si sono manifestate le candidature, i due rappresentanti scaturiti dal centro-destra hanno subito espresso i primi propri pensieri sulla gara che li attende.

Dalila Brescia ha tenuto duro fino alla fine e si è ritagliata una posizione defilata rispetto alla sua collocazione naturale del centro-destra, definendo questa operazione “un onore immenso, una gioia indescrivibile, un motivo di orgoglio quello di poter rappresentare la Lega Salvini come candidato sindaco. Una grande responsabilità, una sfida storica che ha il sapore irrinunciabile della libertà”.

In effetti lo strappo è stato approvato dalla sede foggiano del partito, anche attraverso le parole ufficiali del commissario Raimondo Ursitti che ha dichiarato l’entusiasmo della scelta di Brescia, “sulla cui figura convergono i due principi cardine del partito di Salvini: competenza e rinnovamento. Si tratta di una scelta ponderata e coraggiosa che conclude un percorso di intenso lavoro e confronto in una realtà in cui i partiti, anche di centrodestra, sono alle prese con la costruzione di nuova classe dirigente. La Lega, nel totale rispetto delle scelte compiute dagli alleati, sceglie qui di percorrere una strada ambiziosa e doppiamente sfidante, puntando tutta la sua energia e il suo impegno sul rinnovamento degli uomini, delle donne e delle idee, per costruire dal basso una proposta per Lucera quanto più aderente possibile al profilo della comunità federiciana e alle sue istanze, pienamente calata nei valori di territorialità ed autodeterminazione locale che il partito di Matteo Salvini propugna, in particolare per le realtà amministrative. Giovane, donna, non professionista della politica, Lilian incarna perfettamente quel profilo di freschezza e merito a cui ambiva la Lega. Accanto a lei ci sarà poi una squadra di uomini e donne altrettanto determinata e capace, in grado di competere, anche in solitaria, con le proposte in campo, per offrire a Lucera una nuova prospettiva e un nuovo modo di fare ed intendere la politica di cui questa cittadina ha tanto bisogno. Siamo convinti di aver fatto un bel lavoro per la città, coraggioso e generoso, per la buona riuscita del quale devo ringraziare quanti si sono spesi instancabilmente, in particolare il sub commissario Marcello Ferrante. Siamo parimenti certi che gli elettori sapranno riconoscere bontà della ratio e della meta, e consegnare a questa città una folata di freschezza, pulizia e determinazione con la prima donna sindaco del comune di Lucera".

Nel centro-destra fanno buon viso a cattivo gioco, anche a leggere proprio i volti dei maggiori rappresentanti della coalizione, l’ultima a consegnare ieri le liste elettorali, dopo aver sperato fino alla fine (come Fabrizio Abate con il Movimento 5 Stelle) di presentarsi con uno schieramento compatto. E invece non c’è stato nulla da fare, e chissà quali scenari si potrebbero aprire con Giuseppe De Sabato in corsa al ballottaggio.

Dal canto suo, quest’ultimo ha lanciato il suo primo messaggio pubblico, in attesa della presentazione dello schieramento in programma lunedì sera, anzitutto facendo un invito generale al fair play: “Faccio appello a tutti i candidati sindaci e consiglieri che si propongono di guidare la nostra amata città nei prossimi anni, di svolgere una campagna elettorale serena e di rispetto del difficile momento che sta vivendo il paese. Confronto aperto e rispettoso delle idee e proposte per la città. Rifuggiamo dal clima purtroppo acceso che spesso contraddistingue le campagne elettorali e che purtroppo contribuisce a minare la fiducia della gente nella politica e nelle istituzioni. Per quanto mi riguarda cercherò con tutte le mie forze, la mia esperienza di ex dirigente dello stato, difensore degli interessi dei lavoratori e del personale della scuola, di essere al servizio reale di Lucera e dei miei concittadini, augurandomi che le proposte che presenterò per dare un nuovo volta alla nostra città possano essere condivise e accettate con l’espressione del voto, vero strumento democratico che contraddistingue la volontà di riappropriarsi di un futuro di sviluppo prima di tutto sociale, quale volano per lo sviluppo economico di Lucera”.

r.z.