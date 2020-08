Vangelo (Mt 16,21-27)

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».

Il commento di Michele Cuttano

Ci sono luoghi nel mondo dove essere cristiani significa rischiare la vita, non solo una veste da indossare o il fare belle prediche, circondarsi di onori e vari adepti che “pendono dalle nostre labbra”. Leggendo il Vangelo di questa Domenica possiamo dire, senza ombra di dubbio, che la missione del cristiano non porta a vivere momenti di gloria umana, tutt’altro, porta

“a soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno”.

E’ bene che noi, che per il momento possiamo professare la fede cristiana senza nessun pericolo, non lo dimentichiamo! Non lo dimentichiamo non solo a parole ma anche con la vita.

Pietro chiama in disparte Gesù (che indesiderata delicatezza) e gli dice:

“Dio te ne scampi, Signore; questo non ti accadrà mai”.

Il comportamento di Pietro di fronte a questa rivelazione (certamente inaspettata) è, potrei definirlo, “normale”, politicamente corretto.

Possiamo dire che anche noi condividiamo appieno le parole di Pietro, che è quanto noi stessi ci aspettiamo dal nostro seguire Cristo?

Pietro si aspettava un Messia liberatore, vincitore di tutte le sofferenze umane, senza tribolazioni interiori.

Che male c’è, se uno si mette a seguire il Figlio di Dio poi certe “fregature” dalla vita non se le aspetta, ti pare?

Che dici, noi come la pensiamo? Quanto siamo lontani da Dio nei nostri pensieri di appartenere a Dio. Come a volte riduciamo il nostro essere di Cristo ad una “assicurazione sulla vita terrena”.

Come dobbiamo ancora capire noi cristiani che è la Croce la vera cattedra della vita eterna.

Come è importante che i nostri pensieri vengano fuori, alla Luce e che questi non restino subdolamente nascosti nei nostri cuori e poi, dietro una ostentata religiosità, nei momenti cruciali della nostra vita, ragioniamo e agiamo tale e quale a coloro che non sono di Cristo.

Non ti offendere, ma anche se sei un prete e vivi Cristo solo come un bel pensiero o solo a prediche, le parole rivolte a Pietro sono anche per te!

“Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!”

Certo che per un “ordinato”, per un discepolo, per un cristiano di lunga data, magari pure con tessera del gruppo parrocchiale… fa male sentirsi rivolgere queste parole.

Sì, ma fa anche e soprattutto bene! Il mondo, le nostre città, le parrocchie, le nostre famiglie, hanno bisogno di Cristo. C’è lo spirito del mondo, di satana, che spinge per entrare in ogni nostro contesto.

Il cristiano non fa “spallucce”, non si tira indietro, non ha abiti diversi da indossare per le varie occasioni della vita.

Nella politica, nel privato…

Non esiste una terza via dove si possono accomodare Cristo e satana.

O siamo di Cristo o siamo del mondo.

Ascolta cosa dice ancora Gesù nel Vangelo, il meglio deve ancora arrivare….:

“Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”.

Prendere la croce e seguirlo?

Ma se facciamo di tutto per scappare dalla nostra Croce quotidiana…

Problemi per arrivare a fine mese, problemi di lavoro, problemi di malattia, problemi con la suocera, problemi con la moglie, problemi condominiali, problemi di covid 19…

Quante soluzioni umane e private che non hanno nulla a che fare con Cristo escogitiamo per risolvere i nostri crucci…

Quanti “vizi privati e pubbliche virtù” nella vita dei cristiani.

Caro fratello, c’è un essere cristiano che è solo di facciata, comodo, e c’è invece “l’imitazione di Cristo” che passa per la porta stretta, che percorre una via angusta, che vive nel servizio al prossimo, nella donazione.

C’è un nostro appartenere a Cristo che magari percorre pure le processioni ma vive e si realizza appieno nel condividere sul terreno la nostra vita con il prossimo.

Mentre il mondo ci insegna a “possedere”, a “trovare”, Gesù ci insegna a “donare”, a “perdere”, contro tutte le leggi dell’economia e del buon senso!

Il Vangelo ci costringe a fare una scelta.

Noi, tanto abituati ai compromessi in tutti i campi della vita, ci troviamo di fronte ad una scelta fondamentale, radicale: seguire la via del mondo o seguire Cristo.

Non si tratta di un sacrificarsi senza senso ma di vedere la propria esistenza in un'ottica più ampia; vivere la propria vita non in attesa di una fine che ci conduca in una cassa da morto di legno pregiato ma vivere in attesa della vita eterna.

Se strada facendo, se nel cammino della nostra esistenza, perdessimo la certezza della vita eterna e che questa ha come passaggio obbligato la nostra croce quotidiana, diverremmo i più miserabili degli esseri umani, nulla più ha senso.

Stai sereno, nel portare la nostra croce quotidiana non siamo soli, siamo in buona compagnia….

Il versetto finale del Vangelo odierno è tremendo ma è anche una grande speranza:

“Poiché il Figlio dell’uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e renderà a ciascuno secondo le sue azioni”.