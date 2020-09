Tutti i candidati alle Regionali

In Capitanata sono state 28 le liste presentate per le elezioni Regionali che vedono la candidatura di otto concorrenti alla carica di presidente; Michele Emiliano, Raffaele Fitto, Antonella Laricchia, Ivan Scalfarotto, Nicola Cesaria, Pierfrancesco Bruni, Mario Conca e Andrea D'Agosto che però non ha presentato alcuna formazione in provincia di Foggia

MICHELE EMILIANO

Partito Democratico - Paolo Campo, Teresa Cicolella, Isabella Damiani, Guido De Rossi, Antonella Leccese, Matteo Masciale, Anna Rita Palmieri, Raffaele Piemontese

Italia in Comune - Costanzo Cascavilla, Mara Ghezza, Danida Mansolillo, Paolo Prudente, Michele Romano, Sabrina Rosito, Innocenza Starace, Rosario Cusmai

Con - Patrizia Lusi, Pierluigi Lopalco, Denny Pascarella, Antonio Tutolo, Rino Pezzano, Rossella Giovanditti, Lucia Trigiani, Sabrina Di Carlo

Senso civico - Filippo Barbano, Angelica D'Aprile, Francesco Disanto, Gino Giorgione, Pino Lonigro, Marella Reitani, Francesco Sderlenga, Giuseppina Sementino

Emiliano Sindaco di Puglia - Angelo Carboni, Ernesto Cicchetti, Alessandro Mariani, Francesco Marino, Giovanni Savino, Maria Felicia Ciuffreda, Stefania Fariello, Barbara Massaro

Popolari con Emiliano – Sergio Clemente, Antonio Squarcella, Virgilio Caivano, Claudio Di Lernia, Antonio Demaio, Anna Trotta, Ilenia Coppola, Antonella De Peppo

Partito Animalista – Michele Buttiglione, Alessandra Augelli, Ciro Famiglietti, Anna Maria Paciulli, Patrik Palumbo, Pasquale Di Carluccio, Annunziata Bruno

Partito del Sud – Michele Dell’Edera, Fernando Stefania, Anna Bracale, Consiglia Granata

Dc Puglia – Anna Recchia, Laura Rotondo, Massimo De Leonardis, Giovanni De Leonardis

Sinistra Alternativa – Antonietta Ciavarella, Nicola Porfido, Maria Ornella Fusco, Francesco Carbonara, Federica Del Zio

Puglia Solidale Verde - Noemi Luna Carmeno, Virginia Carducci, Pasquale Mastracchio, Vincenzo Berardi, Giulio Scapato, Lucia Specchio, Brigida Villani

Pensionati e Invalidi – Francesco Corallo, Rosa Ungaro, Davide Calabretti, Angela Di Stasi, Pietro Troccoli, Antonia Pomponio, Pietro Luiso, Giovanni Tetro

I Liberali – Massimo Mennella, Giuseppnia Cicerale, Angela Cantatore, Luigia Panico, Gianluca Iannucci

Partito Pensiero e Azione – Rosario Contini, Bruno Brancato, Giovanna Lanotte, Spartaco Raimo, Nicola Di Corato

Sud Indipendente – Arcangela Rinella, Rosa Gadaleta, Massimo Calabrese, Antonio Guaccio



RAFFAELE FITTO

Fratelli d’Italia - Francesco D'Emilio, Bruno Longo, Giannicola De Leonardis, Lello Castriotta, Nunzia Canistro, Lucia De Lallo, Giuseppe Pica, Antonio Giannatempo

Forza Italia - Barbara Matera, Napoleone Cera, Mattea Anna Demonte, Leonardo Di Gioia, Lorena Di Salvia, Giuseppina Falcone, Giandiego Gatta, Valeria Russo

Lega - Costanzo Di Iorio, Madda Di Natale, Luigi Miranda, Marianna Pia Natale, Cristiano Romani, Joseph Splendido, Cami Tavaglione, Marco Trombetta

Unione di Centro Nuovo Psi – Vanni Bondesan, Marco Camporeale, Massimiliano Di Fonso, Emilio Gaeta, Pina Magnifico, Giuseppe Mangiacotti, Paolo Russo, Antonio Tancredi

La Puglia Domani – Alberto Casoria, Paolo Dell'Erba, Anna Fallucchi, Alfonso Fiore, Danilo Maffei, Marina Petroianni, Vincenzo Riontino, Donato Troiano



ANTONELLA LARICCHIA

Movimento 5 Stelle - Rosa Barone, Mario Dal Maso, Guglielma Lecce, Francesco Paolo Sebastiano, Grazia Manna, Luigi Domenico Lacci, Guendalina Romito, Salvatore Biancofiore

Puglia Futura - Antonio Conte, Lucia Lenoci, Filippo Torella, Rosanna Paglialonga, Leonardo Quarticelli, Elettra Riccardi, Giuseppe Lemma



IVAN SCALFAROTTO

Italia Viva - Angela Lombardi, Bernardette Cappelletta, Saverio Cassitti, Luciano Castigliego, Chiara D'Errico, Roberto Fanelli, Franco Forte, Noemi Frattarolo

Scalfarotto Presidente - Marina Di Gioia, Antonello Arpaia, Elisa Corcelli, Massimo Mansi

Futuro Verde – Federica Sciannimanico, Giovanni Biasi, Antonio Girone, Pietro Fanelli, Antonella Cardellicchio, Claudio Cimadomo, Giovanni Dipinto, Fabiana Manigrasso, Massimo Martellotto, Francesco Laforgia



MARIO CONCA

Cittadini Pugliesi - Carmela Battiante, Francesco Colella, Luigi Cucinello, Raffaele Pio De Vita, Francesco Mangiacotti, Francesco Scanzano, Matteo Tricarico, Maria Anna Vitulano



NICOLA CESARIA

Lavoro, Ambiente, Costituzione - Eustachio Caputo, Maria Rosaria Devitofrancesco, Giovanni Palumbo, Savino Franzi, Elena Rosa Porcelli, Antonello Soccio, Isabella Spadavecchia, Loredana Lucrezia Savino