I simulacri lignei di Lucera

“La fabbrica dei Santi” è il titolo di una nuova preziosa opera edita da Claudio Grenzi, curata da Francesco Di Palo, che tratta di simulacri lignei, tra cui alcuni presenti a Lucera. L’iniziativa è del Museo diocesano di Molfetta che propone un viaggio nell’arte del variegato e poco conosciuto mondo della scultura ottocentesca dell’Italia meridionale. E il sottotitolo spiega meglio: “Francesco Verzella e le botteghe di Picano Testa Citarelli. Aspetti e firme della scultura in legno napoletana dell’Ottocento tra ‘capiscuola’ comprimari allievi epigoni”.

Il volume è un itinerario tra i meandri della “scultura napoletana”, intesa come l’insieme delle opere eseguite al sud da scultori legati all’ex capitale, non solo per l’apprendistato e la formazione ma anche per gli indirizzi culturali e modelli di ispirazione. E quindi la ricerca spazia tra Calabria, Molise, Basilicata, Campania, Abruzzo, Lazio e Puglia, dove si possono scoprire personalità artistiche finora sconosciute, di straordinari capolavori dell'arte plastica e delle dinamiche delle botteghe napoletane dell'Ottocento che, con i loro ritmi di produzione proto-industriale, da “fabbrica” – da qui il titolo del lavoro – affermavano ancora il proprio incontrastato protagonismo nel mercato della scultura sacra in legno.

Tra i protagonisti delle 621 pagine, corredate da 700 immagini a colori, emerge il nome dello scultore di Casalnuovo Giuseppe d’Onofrio, abile interprete locale della lezione napoletana di Giuseppe Picano, presente a Lucera con un nutrito corpus di statue. Alla sua sgorbia vanno attribuiti l’Angelo custode custodito nel Museo Diocesano, la Santa Lucia nella chiesa del Carmine e il San Giuseppe nella chiesa di San Domenico, in precedenza assegnato a Giacomo Colombo, e con grande probabilità anche l’Addolorata della basilica di San Francesco.