Le incognite infinite della scuola lucerina

Questi sono giorni di trepidazione, e la campagna elettorale centra poco. Centra più che altro la politica che deve letteralmente accompagnare il mondo della scuola al ritorno in classe dopo oltre sei mesi di assenza. A allora ogni comunità cittadina e scolastica si sta preparando, cercando di sfruttare pure i giorni di ritardo rispetto alla partenza nazionale fissato per lunedì prossimo.

A Lucera, come nel resto della Puglia, si comincerà il 24 settembre, e nel frattempo si va delineando il quadro dei provvedimenti di adottare, dopo le ultime settimane trascorse a fare sopralluoghi, stimare fabbisogni, creare alternative, insomma a misurare capacità di azione a reazione.

Per esempio i tre istituti comprensivi si dovranno dividere circa 160 mila euro di fondi, assegnati al Comune, con cui effettuare piccoli interventi strutturali degli spazi e delle aule per meglio garantire il distanziamento sociale durante le lezioni.

Poi c’è tutto il capitolo della dotazione di beni e attrezzature, partendo da gel e mascherine per la popolazione scolastica e finendo ai famigerati banchi singoli per i quali ogni plesso ha dichiarato le proprie carenze.

Insomma, un inizio all’insegna delle incognite, anche sulla tempistica di consegna, che superano di molto le certezze, senza contare che i protocolli sembrano compiti in classe di grande difficoltà, ma con gli adulti chiamati a svolgerli.

A tutto questo si aggiunge il capitolo trasporti che merita trattazione separata, visto che ancora non emergono provvedimenti e disposizioni a livello locale su potenziamenti delle linee nelle due fasce orarie del primo mattino e dell’ora di pranzo dove i bus arancioni già viaggiavano strapieni pur con un raddoppio dei mezzi in circolazione.

