L'assistenza agli anziani con Professione Assistenza

Continuano, come sempre dall'ormai lontano 2007, le attività di assistenza alle persone anziane organizzate da Professione Assistenza, l'associazione con sede a Lucera in Via Cavour 45, in zona Porta Croce.

Professione Assistenza non è un’agenzia e non si occupa di badanti conviventi h24, in genere straniere. Tratta, invece, un servizio svolto innanzitutto da persone selezionate, perlopiù italiane o, se straniere, ben integrate nel nostro tessuto sociale.

L'ente, riconosciuto dalla Regione Puglia e impegnato nello sviluppo di progetti e iniziative di comprovata utilità sociale, organizza tutto adattandosi il più possibile alle esigenze delle famiglie. In base alle disponibilità, è possibile organizzare un servizio da 1 a 24 ore al giorno, anche per l’intera settimana. A seconda delle caratteristiche dell’assistenza, vengono selezionate le figure ritenute più idonee per assolvere al compito richiesto.

Per accedere alle prestazioni, occorre contattare l'associazione, prendere appuntamento e, in sede, fornire le informazioni relative ai propri bisogni. Si verificherà quindi la disponibilità di collaboratori, stilando per la famiglia un preventivo economico relativo alla richiesta di aiuto.

La varietà delle situazioni, in effetti, rende impossibile stilare un tariffario universale e i preventivi da fornire alle famiglie possono cambiare a seconda dei casi.

Professione Assistenza in genere non offre un servizio di pronto intervento. O meglio, per pianificare un’assistenza può occorrere qualche giorno, a meno che richiesta e disponibilità non coincidano da subito.

Professione Assistenza è presente sul territorio dal 2007 e il suo nome è ormai sinonimo di affidabilità e correttezza. Grazie alla pianificazione delle attività, inoltre, le famiglie possono godere di un aiuto continuo, anche nei periodi festivi, e di sostituzioni nei casi di eventuali assenze dei collaboratori.

