La psicologia ‘integrata’ di Carmen Di Muro

La rivoluzione dell’uomo parte da se stesso. Lo rivela la scienza. È tale l’essenza di Light R-Evolution (Nati per accogliere la vita - Le otto dimensioni dello sviluppo evolutivo del Sé), quarta opera saggistica della psicologa e psicoterapeuta di Lucera Carmen Di Muro che si occupa di Psicobiologia Integrata. Psicologa clinica, psicoterapeuta, quantum trainer e giornalista, negli anni ha sviluppato un personale metodo di lavoro interdisciplinare, in cui mente, corpo e anima si uniscono in un’unica danza che scandisce le dinamiche della salute, coniugando le nuove evidenze della scienza di frontiera e la pluriformazione specialistica sulla medicina delle emozioni. Si dichiara aperta alla più ampia visione dell’essere umano nella sua inscindibile unità di psiche-soma, e ha arricchito la sua formazione specialistica nel campo delle neuroscienze affettive, della biologia, della psicologia con le più avveniristiche scoperte della fisica e della medicina quantistica. Grazie all'utilizzo di tecniche innovative intimamente incentrate sulle più rivoluzionarie teorie neuroscientifiche, promette di prendersi cura della persona nella sua interezza di psiche, anima e corpo.

“C’è un punto nel centro di ciascun momento - è un passaggio del saggio – e un punto in cui verità, bellezza e divino s’incontrano dentro di noi, fondendosi in una consapevolezza più alta, capace di condurci in un viaggio di esplorazione in cui possiamo cogliere la danza che dal microcosmo cellulare muove il macrocosmo universale e viceversa. E il moto del salto, permette al Sé personale di evolvere perpetuamente su piani di sviluppo complessi, in una relazione costante con l’energia della vita e le sue forme dinamiche”. Nel suo ultimo libro, Di Muro sostiene che “è proprio la luce il presupposto di partenza per lo sviluppo sano sia delle cellule che della vita, perché è il fattore essenziale che ne sostiene la crescita”.

f.g.