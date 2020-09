L’avventura veneziana di Giangi De Masi

Il pizzaiolo lucerino Giangi De Masi è tornato da Venezia con un carico di soddisfazioni, dopo aver deliziato tanti attori e registi presenti al Festival del Cinema concluso domenica, a partire dal suo direttore Alberto Barbera.

È stato l’unico rappresentante della Daunia nel ristretto gruppo di professionisti che ha operato nella Hollywood Celebrities Lounge, l’hospitality della kermesse che ha accolto le star del cinema mondiale desiderose di assaggiare le delizie dei territori italiani che esprimono il meglio dell’enogastronomia nazionale.

“Il ‘bagaglio’ del ritorno è molto più pesante – ha dichiarato – perché porto con me ricordi meravigliosi, un'esperienza unica sia dal punto di vista professionale che umano. Ho avuto la possibilità di conoscere persone nuove straordinarie, lavorare fianco a fianco con colleghi professionisti eccezionali. L’atmosfera che si respirava era incredibile, passeggiare in mezzo a tanti attori, attrici, registi ed addetti ai lavori del mondo del cinema è stato entusiasmante ed emozionante. A volte non mi rendevo nemmeno conto di chi avessi a fianco. Fiero, con onore ed orgoglio ho rappresentato la Daunia, e le mie pizze ed i nostri prodotti hanno lasciato il segno”.