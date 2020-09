Il voto delle Regionali a Lucera

In attesa di conoscere i nomi degli eletti in provincia di Foggia per il Consiglio regionale, è però possibile fare un bilancio del voto a livello cittadino, visto che lo scrutinio terminato nella notte scorsa restituisce numeri precisi e quadri in alcuni casi impietosi.

Il protagonista anche questa volta è stato Antonio Tutolo, autore di una performance superiore a qualunque aspettativa della vigilia, soprattutto per il voto locale (6.290 le preferenze a Lucera) ma anche per i riscontri negli altri comuni della Capitanata, con un totale che supera quota 8 mila. Ormai manca solo l’ufficialità dell’elezione, perché non si vedono competitor interni alla propria lista ed esterni nella coalizione che abbiano avuto rendimenti tanto migliori del suo.

Per gli altri candidati lucerini, nello stesso schieramento di Michele Emiliano c’era solo Antonella De Peppo (Popolari) che ha totalizzato 46 voti.

Per Antonio Conte con Puglia Futura, lista collegata al Movimento 5 Stelle, le preferenze sono state 82, mentre Franco Forte con Italia Viva si è fermato a 141.

In realtà c’era molta attesa per i risultati dei tre esponenti del centro-destra, naturalmente trascinati al ribasso dalla sconfitta di Raffaele Fitto, anche perché avrebbero misurato lo spessore della coalizione anche in funzione locale. La delusione maggiore è senza dubbio quella di Barbara Matera, due volte euro parlamentare che ha totalizzato in tutto 274 preferenze, con l’alibi di aver iniziato la sua campagna elettorale solo dieci giorni prima del voto, dopo una telefonata arrivata dai piani altissimi di Forza Italia, al quale non ha potuto rifiutare l’impegno in prima persona. Resta quindi il dubbio di aver condotto una competizione ad handicap, per cui meriterebbe una chance vera, ma chissà se l’avrà mai.

Giuseppe Pica, l’uomo per tutte le elezioni, ne ha portati a casa 696, con un trend costantemente al ribasso per una figura politica che ha spaziato in buona parte del panorama politico, con la punta in carriera rappresentata proprio dai due anni baresi al posto di Rocco Palese che si dimise per andare in Parlamento.

Marina Petroianni, con 559 voti, è una garanzia di stabilità, con un pacchetto ormai consolidato che “impiega” secondo la situazione del momento, sempre nell’ambito del centro-destra dove però non ha mai una collocazione precisa. E stare fuori dal Consiglio comunale non potrebbe giovarle per il futuro a breve termine.

Per i candidati non lucerini che avevano ambizioni in città, il flop maggiore è senza dubbio quello di Raffaele Piemontese, primatista in provincia e riconfermato con un plebiscito quasi esagerato, ma che a Lucera non è andato oltre i 540 voti, nonostante avesse dalla sua parte un nutrito comitato sostenitore, e una coalizione quasi completamente a disposizione, o perlomeno una lista civica apertamente schierata.

Non bene neanche Anna Fallucchi (208 con una coalizione quasi tutta dalla sua parte), Leo Di Gioia (260 al traino di Barbara Matera) Rosario Cusmai (356 con una lista tutta per lui), Paolo Dell’Erba (355 al traino di Marina Petroianni che l’ha quasi doppiato), Joseph Splendido (191 con l’appoggio dichiarato della Lega locale). Male anche i due esponenti d Fratelli d’Italia, con Giannicola De Leonardis (180) e Bruno Longo (85) che godevano dell’appoggio del partito locale.

Più in generale, ci sono state diverse dichiarazioni di voto di sedicenti politici locali che avrebbero fatto meglio a risparmiarsi, considerate le magre figure di voti che hanno mostrato i propri preferiti, circostanza che forse spiega molto meglio perché non siederanno nemmeno in Consiglio comunale.

Riccardo Zingaro

