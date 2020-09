Andreano ancora sindaco a Casalvecchio

L’unico comune dei Monti dauni settentrionali dove si votata per le Amministrative era casalvecchio di Puglia dove si è riconfermato Noè Andreano con oltre il 92% dei voti, in virtuù delle 990 preferenze ottenute contro lo sfidante Filippo Civetta che si è fermato a 77 croci sul suo nome. In totale hanno votato il 60% degli degli aventi, diritto in pratica 1.067 persone.

f.g.