Assalto al bancomat con mazze ed esplosivo

Un boato nel silenzio della notte del centro storico di Lucera, ma nei secondi precedenti in Via Zuppetta erano cominciati i rumori, quelli di una mazza (poi ritrovata sul posto) con cui è stato infranta la vetrata della filiale della Banca Popolare di Milano. L’obiettivo era il bancomat interno alla sede, assaltato con l’esplosivo nella più classica “tecnica della marmotta”.

Al momento non è ancora chiaro se e quanti soldi siano stati portati via dall’ufficio andato quasi completamente distrutto dalla deflagrazione, perché molte cassette delle banconote risultano integre ma danneggiate. L'edificio è stato poi sottoposto a verifiche strutturali da parte dei vigili del fuoco.

L’azione è durata davvero pochissimi minuti, conclusa con la fuga a piedi di almeno tre o quattro malviventi che sono scappati nel vicino vicolo Cassella e poi dileguati nelle stradine circostanti dove forse li attendeva un complice a bordo di un’auto.

E’ andata così la notte scorsa, tra lo spavento dei residenti, dopo che per oltre due anni nessun istituto di credito lucerino era stato oggetto di attenzione di malintenzionati, e comunque si era trattato di un paio di rapine alla Unicredit di Via Federico II e alla Credem di Via Moro, avvenute nel 2018.

Questa volta il furto su bancomat rappresenta una seconda volta assoluta in città, dopo un altro avvenuto nel 2016 alla Banca popolare di Puglia e Basilicata in Via Vittorio Veneto, mentre sui Monti dauni sono stati registrati diversi assalti negli ultimi anni.