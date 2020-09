Contagi e informazione, nulla è cambiato

Quanti sono i positivi al Coronavirus a Lucera? Domanda che i residenti si ponevano a marzo di quest'anno e che, con l'impennata di casi a livello nazionale, si chiedono a fine settembre. In sette mesi, a livello di informazione alla cittadinanza sui numeri reali del contagio da Sars-Cov-2 non è cambiato assolutamente nulla. Niente si sapeva all'inizio della pandemia e altrettanto se ne sa ora. Quelli che vengono snocciolati incessantemente sono i vaghi numeri dei tamponi effettuati e degli infetti per provincia, ma manca del tutto un'informazione puntuale sui casi presenti in ogni comune. Per Lucera ufficialmente figurano 17 casi, ma sembrano già realisticamente di più.

Cosa che era intollerabile prima, ma che, con milioni di positivi nel mondo diviene ridicola e dannosa. Dannosa perché non sapere quanti casi ci sono in città non dà alla popolazione la giusta percezione del pericolo (40 casi durante il lockdown non sono paragonabili ai 40 casi con scuole e attività commerciali aperte, anche se l'attenzione non dovrebbe mai calare) e poi perché l'ignoranza sui numeri reali non consente alle autorità cittadine di predisporre adeguati piani di intervento.

I sindaci, che sono le massime autorità sanitarie sul territorio, vengono lasciati ai pochi dati che arrivano dalle prefetture, che spesso giungono talmente in ritardo che alcune persone fanno in tempo a negativizzarsi. In Puglia, per rimanere in regione, Antonio Tutolo fece un clamoroso sciopero della fame con brandina nella sua stanza di sindaco a Palazzo Mozzagrugno per chiedere i dati certi sui contagi, mentre in altri comuni i primi cittadini inscenarono varie proteste.

All'indomani della riapertura delle scuole di ogni ordine e grado la sensazione è ancora quella che si brancoli nel buio, con la differenza che l'influenza stagionale deve ancora arrivare e che è tutto aperto senza limiti di orario. Anzi, per il momento, senza limiti e basta.

Proprio ieri il Policlinico Riuniti, istituzione diversa dalla Asl che ha competenza diretta sul territorio, ha diffuso i suoi dati sui ricoveri nella sue strutture, fornendo un quadro tutt’altro che rassicurante in termini numerici. I pazienti gestiti sono in tutto 64, suddivisi in 32 curati al reparto di Malattie infettive, altri 23 in Pneumologia, 9 sono in terapia intensiva e altri 10 al settore post acuzie.

In questa speciale categoria recita un ruolo anche l’hotel Palace di Lucera che ha iniziato la sua attività di struttura Covid, con l’accoglienza di 4 persone asintomatiche, clinicamente guarite, ma ancora da tenere in osservazione sanitaria.

