Barbara Matera soddisfatta del voto

Barbara Matera si autodefinisce vincitrice “morale” dell’appena conclusa competizione delle Regionali, con un risultato che non le è valso l’elezione ma lo status di “prima delle donne nel partito di Forza Italia”, quarta nella circoscrizione Foggia, visto che nella lista figuravano cinque donne e tre uomini che poi hanno occupato il podio dei consensi.

Per l’ex euro parlamentare lucerina le preferenze sono state in totale 919, di cui 274 a Lucera, bilancio che per lei rappresenta un trofeo “significativo e prezioso”.

“Sono stata convocata dai vertici azzurri appena 20 giorni prima – ha riferito a Luceraweb – per dare il mio contributo alla squadra. Ero a disposizione del candidato presidente Raffaele Fitto per un incarico di governo in caso di vittoria della nostra coalizione, in modo da valorizzare la città di Lucera. In realtà non ero affatto preparata a questa sfida, ma non mi sono tirata indietro, consapevole che a stento avrei avuto il tempo di stampare manifesti, santini e fac-simili. Neanche il tempo, insomma, di poter organizzare qualche incontro elettorale sui territori. La mia è stata una candidatura di servizio che, nonostante il risicatissimo tempo a disposizione, si è però rivelata fortemente ‘politica’, di grande consenso di opinione. Hanno pagato le battaglie per la Puglia, quelle per le donne e il riconoscimento di un impegno fatto di poche chiacchiere e tanto lavoro. Sono arrivata sulla vetta delle azzurre foggiane da sola e non trainata da qualcuno”.

Nel suo commento post voto Barbara Matera ha ammesso di aver dovuto misurarsi pure con i competitor interni alla sua stessa lista, in una sorta di “inseguimento-sovrapposizione” che comunque non avrebbe inciso eccessivamente.

“Credo di essere amata sui territori, i quali forse sono rimasti anche un po’ sorpresi della mia repentina discesa in campo, ma che comunque hanno risposto”.

