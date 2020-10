Scuole in affanno, con e senza Covid

L’anno scolastico è iniziato da circa un mese, chissà come e se continuerà, ma nel frattempo si sono ripresentati gli stessi problemi dei precedenti, senza contare quelli aggiuntivi legati agli adempimenti sul contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Il mondo scolastico lucerino è una pentola a pressione con tanto fuoco sotto, raffreddata solo da una benefica disponibilità (non registrata in precedenza) assicurata dalla commissione prefettizia che ha appena terminato la sua esperienza a Palazzo Mozzagrugno, e pure da una situazione perlomeno rassicurante in termini di contagi all’interno degli istituti. Il caso emerso all’Ipia si è risolto velocemente e senza conseguenze su altre persone, ma restano i timori di quanto possa accadere proprio alle secondarie di secondo grado dove i comportamenti visti appena fuori la porta degli edifici non lasciano ben sperare per il futuro. Troppa promiscuità, pochissime mascherine e famiglie spesso impotenti sulla correzione dei figli che si sostengono a vicenda nella sottovalutazione dei rischi.

E dietro le mura di ogni edificio i fronti caldi non sono pochi, specie nei tre istituti comprensivi cittadini dove la situazione sta reggendo solo più che altro grazie all’abnegazione del personale e alla ricerca di distensione dei rispettivi dirigenti che però non dovrebbe durare ancora a lungo. I problemi più gravi attualmente sono due: gli interventi previsti dal finanziamento di 160 mila euro stanziati per miglioramenti strutturali anti Covid e l’attivazione del servizio di integrazione scolastica.

Sulla prima questione si rasenta già la disperazione, perché i fondi sono gestiti congiuntamente dalle tre scuole (con la responsabilità contabile della Manzoni-Radice) ma gli adempimenti tecnici sono di competenza del Comune che risulta molto indietro, cominciando dalle gare d’appalto. C’è chi attende di buttare giù alcuni tramezzi, chi ha urgente bisogno di manutenzione a fabbricati e impianti, chi ha previsto un percorso pedonale nei propri cortili interni, chi conta di ricavare spazi preziosi per garantire il distanziamento sociale. Ma di tutto questo ancora niente, anche a causa di una burocrazia tutt’altro che snellita in questo tipo di procedura e di una carenza di personale a Palazzo Mozzagrugno che sta assumendo toni drammatici.

E poi c’è lo scandalo dell’integrazione scolastica, quel servizio sociale a beneficio di alunni in difficoltà che nell’ultimo triennio ha presentato più problemi che soluzioni per quel centinaio di alunni con svariate disabilità che in tutta Lucera hanno bisogno di assistenza di personale specializzato, messo a disposizione dal Piano sociale di Zona. E mentre le Provincia ha già avviato le procedure per gli istituti superiori di sua competenza, la casistica a livello cittadino riporta invece una situazione inaccettabile per tante famiglie: due anni fa le attività sono partite poco prima di Natale, tre anni fa addirittura ad aprile, mentre l’anno scorso nemmeno a marzo, quando il lockdown ha sospeso tutto, si erano viste le figure professionali da ingaggiare.

Nel frattempo i tre dirigenti scolastici degli istituti comprensivi sono riusciti ad assicurare adeguata assistenza a bambini e ragazzi bisognosi di specifica presenza, sopperendo con difficoltà e creatività. Ma si tratta di situazioni non più sostenibili e su cui la burocrazia, e le disponibilità umane e finanziarie dei comuni dell’Ambito, hanno responsabilità non più giustificabili.

Riccardo Zingaro