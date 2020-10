L’ematologo Santodirocco: “Il mio calvario col Covid”

Tre tamponi negativi, ma aveva già la polmonite da Covid-19. Poi la “fame d’aria” dovuta alla crisi respiratoria e la difficoltà a comunicare. Dopo 22 giorni di ricovero in ospedale, ancora combatte contro la malattia che lo ha debilitato fisicamente e psicologicamente. È successo a lui, che di anni ne ha 45 e conduce uno stile di vita sano.

Il dottor Michele Santodirocco, ematologo lucerino in servizio presso l’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, ha deciso di compiere un atto coraggioso concedendo un’intervista via internet a Luceraweb che tante volte negli ultimi mesi lo aveva interpellato in qualità di esperto proprio sull’infezione da Coronavirus.

Ne viene fuori una testimonianza scioccante, un’esperienza di vita drammatica che può raccontare soltanto chi ci è passato, chi ha vissuto dal di dentro l’incubo causato da un virus che, a fronte di tanti asintomatici, quando si trasforma in Covid può diventare un mostro senza pietà. Una bestia che non guarda in faccia nessuno, nemmeno un medico che nel suo lavoro non ha mai lesinato impegno e passione.

“Non ho mai pensato di tirarmi indietro – spiega Santodirocco, ancora molto provato - ma ho sempre cercato di rispettare il mio giuramento. Ho voluto condividere la mia esperienza e il mio pensiero nella speranza che possano essere utili per qualcuno, affinché non siano vane le sofferenze e gli sforzi fatti finora e che faremo”.

Dottore, grazie per aver scelto di condividere un percorso amaro che ancora non termina. Anzitutto adesso come sta?

I primi giorni sono stati terribili ma ora va meglio: la fame d'aria è stata la cosa più brutta che ho dovuto affrontare, poiché sei inerme di fronte ad essa, non puoi aumentare gli atti respiratori per compensare perché non ti entra proprio aria nei polmoni e se ti entra non ti dà sollievo, perché non si scambia con l’anidride carbonica del sangue. Sei solo, non ci sono i tuoi familiari, i tuoi amici o conoscenti, non li vedi da settimane; c’è solo il tuo compagno di sventura che magari sta peggio di te e cerchi di confortarlo col meglio che puoi. Riesci a dormire solo con un calmante perché i rumori la notte non ti danno tregua: urla, lamenti, pianti, cicalini, sirene… è un continuo.

Oltre ai sintomi classici, febbre e dispnea, la cosa che mi ha dato tanto fastidio sono state le mialgie e artralgie, dolori a muscoli e articolazioni, per i quali non sapevo dove e come mettere le gambe. Ancora oggi ho dolori ma mi reputo fortunato ad avere questi e non un casco in testa. Nei primi giorni non riuscivo nemmeno a tenere il telefonino in mano per rispondere ai messaggi.

Cominciamo dal principio: quando e come si è contagiato, è riuscito a capirlo?

Non ho mai avuto paura di contrarre l’infezione da Sars-cov-2 ed ho sempre indossato i dispositivi individuali di sicurezza. Tuttavia, ad inizio ottobre, facendo il mio dovere, qualcosa non è andato nel verso giusto e una sera ho iniziato ad accusare brividi con febbre oltre i 39° C.

Che cosa è successo poi?

Dal 6 di ottobre mi sono ricoverato in Malattie infettive Covid di San Giovanni Rotondo con febbre e tosse. Ho iniziato subito il protocollo terapeutico con cortisone ed eparina. La cosa un po’ anomala è che nonostante un quadro radiologico alla TAC di polmonite interstiziale, tipica da Covid, con febbre, tosse, diarrea, perdita del senso dell'olfatto e del gusto, i miei primi tamponi (ben tre) sono risultati tutti negativi. Anche la ricerca per altri agenti infettivi è risultata negativa (micoplasma, legionella, tubercolosi).

La notte del 9 ottobre, però, intorno alle 5 del mattino, nel mio dormiveglia con la febbre (che mi ha accompagnato per 12 lunghissimi giorni), ho avuto una crisi respiratoria, la “fame d’aria”, una sensazione terribile perché ti sembra di morire in quell’istante esatto. Non respiri! Migliorata per fortuna momentaneamente la situazione, i colleghi mi hanno proposto una broncoscopia per ricercare la causa della polmonite direttamente nei polmoni (dato che con i tamponi, nel naso e nella saliva non era stato rilevato nulla: sempre negativi!). Ho accettato, mio malgrado, la broncoscopia tramite la quale abbiamo trovato il Sars-cov-2 nel liquido di lavaggio bronco alveolare, il cosiddetto BAL. Grazie a questa positività, però, ho potuto fare anche un farmaco antivirale per il quale è necessaria l’autorizzazione ministeriale nominale. Si tratta del Remdesevir, elaborato per combattere il virus Ebola ma che ha trovato anche indicazione nel contrastare questo coronavirus. Ci sono voluti 4 giorni affinché arrivasse l’autorizzazione, per me, come per altri pazienti.

Successivamente, si è positivizzato anche il tampone. Pertanto, ho effettuato terapia con cortisone, eparina e Remdesevir.

Deve essere terribile trovarsi in quella situazione, isolato e senza contatti con l’esterno.

Pensi. Pensi alla tua famiglia, a tuo padre che hai dovuto lasciar solo aggiornandolo di volta in volta con una scusa sul fatto che non ti vede tornare a casa. Pensi a come sia potuto succedere. Pensi se riuscirai a superare questo trauma psico-fisico, quanto tempo passerà e soprattutto se sarà nuovamente come prima, se ne uscirai o ne uscirai cambiato. Qui in ospedale, da paziente vedi le cose sotto un’altra prospettiva: ti rendi conto che anche il semplice parlare del personale sanitario può dare fastidio, quando stai male e cerchi di riposare. Eppure, medici, infermieri, operatori sanitari e addetti alle pulizie, svolgono un lavoro encomiabile perché, oltre al lato prettamente clinico, devono contemplare anche la salute mentale delle persone. E credetemi, non è assolutamente facile anche semplicemente ascoltare. I pazienti e le problematiche sono tanti e loro pochi.

Perché ha voluto far conoscere a tutti ciò che ha passato e ancora sta vivendo?

Ho deciso di condividere la mia esperienza nella speranza che serva a sensibilizzare quella parte di opinione pubblica che ancora crede che l’infezione Covid-19 sia assimilabile a una banale influenza e che sia solo una maniera per spaventare la gente.

Nelle precedenti interviste lei evidenziava spesso un problema di comunicazione e di corretta percezione della pericolosità di questo virus.

Mentre sei in un letto d’ospedale e la tua vita impatta con il Covid hai la certezza che lì fuori, nel mondo, la comunicazione sia stata ancora una volta sbagliata e/o percepita tale. Non mi addentro in inutili e sterili polemiche politiche e sociali ma si poteva fare di più, si sarebbe dovuto fare di più prima, ne avevamo il tempo e le possibilità ma ci siamo cullati. Le restrizioni sono state allentate troppo presto e male e il Comitato tecnico-scientifico (competente e qualificato) è stato poco ascoltato a riguardo, mentre chi doveva prendere decisioni in tempi utili non le ha prese. Di contro, ogni tanto, spunta qualche virologo o presunto tale, prestato al talk-show, che invece di esprimere opinioni personali (non di scienza), avrebbe dovuto diffondere un messaggio comune e chiaro senza dire tutto e il contrario di tutto, confondendo per questo pesantemente le persone. Purtroppo, constatiamo ancora oggi che la comunità non sa indossare le mascherine correttamente con competenza (spesso indossate malissimo), trasmettendo così a chi le indossa un falso senso di sicurezza (anche perché andrebbero sostituite ogni quattro ore e non tutti lo sanno).

Ma d’altro canto c’è anche chi continua a sostenere che questa sia una banale influenza (a volte sono persino medici che mi chiedo se siano stati mai un giorno in corsia) o addirittura che il virus non esiste, con vasto stuolo a seguito. Ebbene, io ho potuto toccare con mano la sua esistenza; personalmente non ho mai avuto “un’influenza” di questa portata.

Fuori dagli ospedali, dove si combatte con la morte, impazzano le proteste, conseguenza di messaggi sbagliati e di provvedimenti di contenimento ed economici che non sono stati presi per tempo. Che impressione le fa?

Ti fa dispiacere vedere varie attività come negozi, bar, ristoranti, palestre, piscine, spegnere le luci delle insegne, delle loro aree messe a norma con tanti sacrifici, magari i sacrifici di una vita. Ma una luce la possiamo riaccendere con l’aiuto di tutti, al frigo riattacchiamo la spina, un forno lo riaccendiamo, ma se si spegne una vita non c’è modo di riaccenderla.

Sento parlare del lockdown come la disgrazia suprema ma non siamo giunti ancora al tutto bianco o tutto nero. Stiamo vivendo un intenso e vasto periodo grigio ma non c’è altro modo per tentare di tutelare la vita delle persone più deboli. E più deboli non significa solo soggetti anziani o con comorbilità o patologie pregresse, ma significa soggetti che per una qualche combinazione di fattori sono più suscettibili al virus (anche giovanissimi). Gli ammalati del reparto Covid hanno un'età media di 40 anni. E ogni giorno qualcuno viene portato in rianimazione perché nonostante i supporti di ossigeno (Venturi, naselli, casco) ha necessità di essere intubato. Sento dire che tanto i più sono asintomatici: ma un asintomatico va a casa e contagia la figlia che poi va a scuola e contagia la classe, i professori, che a loro volta contagiano mogli e mariti (fatto realmente successo) che dopo 7-10 giorni di febbre a casa, se sono fortunati, trovano un posto in ospedale, sperando di essere giunti in tempo.

Che cosa ci dobbiamo aspettare?

Purtroppo la situazione peggiora ogni giorno di più e mi auguro vivamente che questa seconda ondata non sia peggiore della prima. Gli ospedali sono pieni e la tracciabilità è saltata; il sistema sanitario rischia di collassare, perché i numeri che stanno incrementando non sono sostenibili.

Diamoci una mano come comunità, in una società spesso governata da paradigmi economicistici e mercantili (talora presenti anche fra gli operatori sanitari e gli amministratori del Servizio Sanitario). Testimoniamo attivamente che a regolare e a nutrire la vita sociale non sono solo l’utilità, gli interessi, i contratti o la logica del “do ut des” ma anche le attenzioni, la disponibilità gratuita, il disinteresse nel prendersi cura di, il farsi carico di situazioni di emergenza, ricostituendo e consolidando un tessuto sociale spesso disgregato e frazionato in modo tale da apportare un beneficio sociale, educativo e in fondo anche economico. Chi può aiuti l’altro. In tal modo, il bisogno non viene riconosciuto soltanto da chi ha avuto bisogno, perché questo senso di responsabilità porta progressivamente il cittadino a percepire il disagio altrui come un disagio della propria realtà sociale, lottando contro il quale si lotta, in realtà, per la qualità della vita di tutti, inclusa la propria.

Come nazione, sembriamo ancora lontani da una presa di coscienza del genere.

Gian Battista Vico diceva che il declino di una società inizia nel momento in cui gli uomini non trovano più dentro di sé la motivazione per legare il proprio destino a quello degli altri. Avere cittadini/e consapevoli di ciò denota un grado di civiltà più elevato, coraggio, rinuncia e solidarietà.

Ci rimboccheremo le maniche e ripartiremo tra qualche mese in attesa del vaccino ma ora è il momento di tutelare la salute delle persone più deboli che potrebbero essere anche persone che al momento godono di ottima salute. Aiutiamo i nostri nonni a sorridere ancora del sorriso dei loro nipoti, per il momento. Poi ci rialzeremo e ricominceremo con coraggio, impegno, grinta e solidarietà.

Enza Gagliardi