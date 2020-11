Strade 'da neve' in provincia

Sono diverse centinaia i chilometri della Capitanata interessati dal provvedimento che prevede l’obbligo di catene a bordo o il montaggio di pneumatici da neve per il periodo che va fino al 15 aprile 2021. La disposizione parte da oggi e riguarda decine di strade della provincia. Si tratta comunque di disposizioni periodiche, emanate anche dall’Anas e dalla Provincia di Foggia attraverso specifica ordinanza.

Per il territorio intorno a Lucera sono coinvolte soprattutto la strada statale 17, dal km 273,379 al km 284,000, tra il confine regionale pugliese e la Variante di Volturara, interessata dall’inizio e fino al km 14,250 (incrocio SP.145 e innesto SS 17).

E poi ci sono altri tratti di statali in Capitanata: la SS.272 ‘di S. Giovanni Rotondo’ dal km 11,100 al km 21,860 da Incrocio SP28 Pedegarganica a San Marco in Lamis, la SS. 272 ‘di San Giovanni Rotondo’ dal km 33,350 al km 56,600 e dal 24,450 al 29,750 da San Giovanni Rotondo a Monte Sant'Angelo, la SS. 369 ‘Appulo Fortorina’ dal km 0 al km 7,200 da Innesto SS.17 fino al confine con la regione Campania, la SS. 655 ‘Bradanica’ dal km 31,000 al km 40,865 dall'incrocio SP95 casello A16 Candela fino al confine con la regione Basilicata, la SS 693 ‘dei laghi di Lesina e Varano’ dal km 42,350 al km 60,400 da Carpino a Vico del Gargano, la SS.750 ‘della Foresta Umbra’ dal km 0 al km 6,350, la SS 89 ‘Garganica’ dal km 76,040 al km 15,300, la SS 89 ‘Dir/B Garganica’ dal km 0,000 al km 11,832, la SS 90 ‘Delle Puglie’ dal km 48,320 al km 67,200.

Naturalmente l’obbligo è connesso a condizioni climatiche di neve e/o ghiaccio, e viene esplicitato anche mediante apposita segnaletica verticale sui tratti interessati.

f.g.

L’elenco delle strade provinciali del territorio

S.P. 1 - NEVIERA DI MOTTA - P.TE 13 ARCHI

S.P. 145 (Loc. Neviera di Motta) - S.S. 17 (P.te 13 Archi)

S.P. 2 CUPELLO - S. MARCO LA CATOLA - P.TE S.GIACOMO.

S.P. 1 (Loc. Cupello) - S. Marco La Catola -

S.S. 17 (P.te S. Giacomo)

S.P. 3 MACCHIA DELLE FORCHE - CARLANTINO

S.P. 1 (Loc. Macchia delle Forche) – Inizio abitato Carlantino

S.P. 5 LUCERA - PONTE FORTORE- Lucera - Pietramontecorvino - Castelnuovo

della D. Casalvecchio di P. - Casalnuovo M.to - P.te Fortore Conf. Reg.

S.P. 6 LUCERA – CASTELNUOVO

S.P. 5 (Loc. Fattoria Cavalli) - S.P. 5 (Castelnuovo della Daunia)

S.P. 7 CHIANCONI S.P. 5 - S.P. 6

S.P. 8 LUCERA - SCULGOLA S.P. 109 (Lucera)

S.P.11 (Loc. Sculgola)

S.P. 12 TORREMAGGIORE - LUCERA

S.P. 10 (Torremaggiore) - S.P. 109 (Lucera)

S.P. 18 CIRCUMLUCERINA

S.S. 17 - S.P. 116 - S.P. 109 - S.P. 130 - S.S. 17 -

S.P. 5 - S.P. 12 - S.P. 109 - S.S. 17

S.P. 20 LUCERA - SS. 16

S.P. 21 (Lucera) - S.P. 18 - S.P. 13 - S.S. 16 (Adriatica)

S.P. 21 LUCERA – PALMORI Abitato di Lucera -S.P.20 - SP13 Confine Comune (Loc. Palmori)

S.P. 109 DI LUCERA - dal km. 2+900 (S.S. 16 Adiatica) - al km. 19+280 (Ponte Torrente Salsola) dal km. 23+000 (S.S 17) - Troia - al km. 50+000 (S.S. 90 Località Giardinetto di Troia)

S.P. 116 LUCERA - MONTE CALVELLO S.S. 17 - S.S. 90

S.P. 117 VACCARELLA - MONTARATRO S.C. FG - S.P. 109 (Loc. Montaratro)

S.P. 117 DI S. GIUSTO S.C. FG. (Villaggio Don Bosco) S.P. 116

S.P 118 DI MASSERIA VILLANI S.P. 13 - S.S. 17

S.P.130 LUCERA - ALBERONA – ROSETO VALFORTORE - S.S. 17 - Alberona - Roseto – Confine Regione

S.P. 131 DI SANTA MARIA S.P. 130 - S.P. 132

S.P. 132 MONTARATRO - BICCARI S.P. 109 (Loc. Montaratro) - S.P. 133 (Biccari)

S.P. 133 TERTIVERI - BICCARI - CASTELLUCCIO VALFORTORE S.P. 130 (Loc. Tertiveri) - Biccari - S.P. 125

S.P. 134 VOLTURINO - CROCELLA DI MOTTA S.S. 17 var. - Volturino - S.P. 145 (Loc. Crocelle di Motta)

S.P. 135 VOLTURINO - ALBERONA S.P. 134 - S.P. 130