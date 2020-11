‘Il cuore altrove’ con don Rocco Malatacca

Due sacerdoti in diretta streaming per aiutare a portare il cuore “altrove”.

Mercoledì 4 novembre dialogheranno su Facebook, don Rocco Malatacca, parroco della chiesa di San Nicola di Bari in Orsara di Puglia, e don Luigi Maria Epicoco, scrittore e noto volto televisivo, docente di filosofia alla Pontificia Università Lateranense e direttore della residenza universitaria San Carlo Borromeo a L’Aquila.

L’occasione sarà la presentazione del volume “Il cuore altrove. Un piccolo training per chi desidera pregare” (San Paolo Edizioni), di cui Malatacca è autore. Nato a Lucera 38 anni fa, il presbitero ha collaborato in passato per Tau Editrice con i titoli Vestirò la Croce (2015); Guy Pride (2015); Di luce e d’ombra (2016); #Touch (2018) e #RisorseInRete (2018).

Maturato durante il lockdown, il nuovo libro ha visto la luce lo scorso agosto ed è concepito come un training di preghiera per giovani e adulti di oggi che cercano la vita.

“Durante la quarantena - racconta l’autore – abbiamo perso il contatto vivo, a tatto, con le persone e mai abbiamo desiderato, come allora, di toccare con mano l’umanità. Eravamo pieni di attesa di un altro, che potessimo incontrare un altro. Ho allenato quest’attesa, quest’apertura del cuore, e ho pensato a farlo diventare un training, perché la stessa apertura del cuore che offriamo a un altro, offriamo al Signore Gesù, finché Egli venga. Così è nato un allenamento umano alla preghiera”.

Mercoledì con don Epicoco, definito “lo scrittore amato dal Papa”, parlerà della sfida che ha accettato nel rivolgersi a coloro che faticano a capire il senso della preghiera, a quelli che hanno sempre pregato un dio “che vale l’altro”, a quelli che non hanno tempo o che non hanno voglia, e poi a quelli che cercano una tecnica di preghiera ma non la trovano.