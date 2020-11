Arrivano 235 infermieri dall’Università

L’Università di Foggia sta svolgendo le sedute di laurea, in modalità telematica, nelle sue cinque differenti sedi anche di Barletta, San Giovanni Rotondo, Matera e Lagonegro, per 235 nuovi infermieri che quindi potranno subito operare negli ospedali, così duramente impegnati sul fronte della battaglia contro il Covid. In particolare ce ne saranno 75 a Foggia, 19 a San Giovanni Rotondo, 72 a Barletta, mentre in Basilicata saranno 26 a Matera e 20 a Lagonegro.

“In un momento critico come quello che stiamo fronteggiando, ciascuno è chiamato a fare la propria parte. Il nostro Ateneo è impegnato su vari aspetti e sotto il profilo formativo non si sono registrate interruzioni. Ci auguriamo che le nuove risorse possano essere prontamente assorbite dal sistema ed essere di supporto alle strutture sanitarie in queste ore difficili – ha dichiarato il professor Gaetano Serviddio, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia – e quindi vogliamo mettere in campo un ulteriore sforzo: chiederemo, infatti, al MIUR l’autorizzazione a prevedere una sessione supplementare di laurea, da espletarsi entro fine gennaio, dopo lo sforzo fatto per quella in corso da tutte le componenti universitarie coinvolte”.

Intanto, Milena Sinigaglia è stata eletta quasi all’unanimità a dirigere il nuovo Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria. E’ il nuovo percorso di studi dell’Università di Foggia, proposto nell’ottica di ampliare e potenziare la gestione dei corsi di Ingegneria. Professore ordinario di Microbiologia Agraria, già Prorettore 2013-2019 e direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente (SAFE), la professoressa ricopre la carica di presidente del DARe Puglia da gennaio 2016. E’ laureata in Scienze Agrarie.

“Attraverso il Dafne si intende rinnovare un patto con il territorio, con il preciso obiettivo di offrire risposte concrete al contesto socio giovani verso altre regioni dando nuova linfa alle aziende a al sistema produttivo locale. Va dunque a delinearsi un nuovo indirizzo strategico che passa attraverso la modifica del profilo didattico-scientifico dell’Area di Agraria, in Capitanata e che pure guarda con dinamicità al futuro”.

f.g.