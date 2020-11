Al Policlinico allerta a livello 5

Intanto, al Policlinico di Foggia è arrivato a livello 5 il grado di allerta a contrasto della diffusione del Coronavirus dal punto di vista clinico. Era stato previsto solo per condizioni epidemiche eccezionali e rappresenta una sorta di mobilitazione generale di unità operative specialistiche. Era già state interessate da riconversione due strutture specialistiche come l’Endocrinologia, diretta dalla professoressa Olga Lamacchia, e Reumatologia, diretta dal professor Francesco Paolo Cantatore, trasformate in reparti Covid, favorite anche per la collocazione nel padiglione di Malattie Infettive. Il primo step del livello 5 era stato di fatto attivato con il reparto di Nefrourologia, mentre ora tocca alla Gastroenterologia ospedaliera, diretta dal dottor Rodolfo Sacco, cha sarà caratterizzata da una complessa rete organizzativa, in moda da garantire la continuità delle cure e della presa in carico dei pazienti per i quali è fondamentale mantenere un controllo ottimale delle patologie e allo stesso tempo impostare l’accesso ai servizi dedicati ai pazienti Covid, con l’integrazione di processi e personale provenienti proprio da Gastroenterologia e Pronto Soccorso, da dove sono confluiti i primi pazienti.

In sostanza visite ambulatoriali e procedure endoscopiche continueranno ad essere fruibili come normale attività del reparto per i pazienti no Covid senza dunque interrompere le attività di routine, ma l’offerta sanitaria è stata rimodellata, trasformando la degenza in una unità operativa integralmente Covid con 16 posti letto e personale dedicato costituito da 10 medici della Gastroenterologia e 6 neo assunti, 23 infermieri e 16 oss, di cui 6 nuovi.

Intanto, per ovviare ai problemi di reperimento di ossigeno gassoso per la terapia domiciliare rilevato a livello nazionale, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha adottato un provvedimento che consente la prescrizione da parte dei medici di base di ossigeno liquido a domicilio. Finora poteva essere fatto solo dagli specialisti.

L’ossigeno liquido sarà quindi portato direttamente a casa dei pazienti da personale specializzato che curerà l’installazione e la regolazione delle bombole, di maggiore capienza e peso rispetto a quelle di ossigeno gassoso.

Il medico di medicina generale avrà a disposizione l’elenco delle ditte fornitrici aggiudicatarie della gara centralizzata, per la prescrizione domiciliare.

Le ditte lasceranno ai pazienti anche le tubazioni necessarie e il numero del call center dedicato che gestisce la manutenzione e i vuoti. La prescrizione sarà possibile in deroga fino al 31 gennaio 2021.

“Questo – spiegano l’assessore alle Politiche della Salute, Pier Luigi Lopalco e il direttore del dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro – andrà a vantaggio non solo dei pazienti Covid ma anche di tutti i pazienti con patologie pneumologiche che necessitano di ossigenoterapia domiciliare”.

f.g.