La rete Covid della Asl in provincia

A fine novembre è questo lo schieramento logistico e sanitario che la Asl Foggia ha messo in campo per il contrasto alla pandemia da Coronavirus.

Anzitutto sono stati allestiti due ospedali Covid: il Masselli-Mascia di San Severo con 53 posti letto di cui 27 in Medicina Interna, 20 in Pneumologia e 6 in Rianimazione; e il Tatarella di Cerignola con 32 posti letto di cui 14 in Medicina Interna, 10 in Cardiologia, 5 in Rianimazione, 3 in Ostetricia.

Nel Presidio Territoriale di Assistenza di Torremaggiore l’ospedale di Comunità è stato riconvertito in Covid Unit per assistenza a persone positive paucisintomatiche e a persone in fase acuta, sino alle dimissioni). Sono attivi, al momento, 8 posti letto.

Da un paio di mesi è aperto anche l’unico Covid Hotel di Capitanata, il Palace di Lucera che ospita, in collaborazione con la protezione civile regionale, pazienti asintomatici e i cosiddetti “contatti stretti” che non possono, secondo la Asl, permanere presso il proprio domicilio per l’impossibilità di assicurare l’isolamento fiduciario con il rischio di esposizione dei conviventi al contagio. Al momento sono attivi 30 posti letto ma possono arrivare a 90.

U.S.C.A.

Attualmente sono attive Unità Speciali di Continuità Assistenziale, con l’obiettivo di arrivare a 17. Esse svolgono attività di assistenza a domicilio delle persone positive, e hanno competenza pure nelle strutture residenziali per anziani e disabili in caso di focolai, supportando il Dipartimento di Prevenzione nelle attività di esecuzione dei tamponi. Ognuna è composta da medici e infermieri.

P.O.C.T. per tamponi antigenici rapidi

È in via di definizione il protocollo operativo per l’esecuzione di test antigenici rapidi attraverso 20 Point Of Care Testing (P.O.C.T.) di cui l’Asl sta ultimando l’installazione sul territorio. L’attività trova il suo impiego ideale principalmente nella diagnosi di contatti asintomatici e negli interventi di massa all’interno delle comunità a maggiore rischio quali le scuole, le strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’individuazione precoce di soggetti contagiati. Due macchinari sono già stati installati su altrettante postazioni mobili. Ciò consentirà di programmare interventi nei comuni più distanti dalle postazioni fisse secondo una logica, già consolidata dalla ASL di Foggia, di prossimità degli screening e degli esami diagnostici.

Drive Through

Con il contributo di Esercito e Marina Militare, le postazioni di esecuzione dei tamponi a cui si accede direttamente in auto, senza scendere dalla propria vettura, sono al momento 9, con l’obiettivo di aggiungerne altre 4. per le attivazioni vengono considerati dei criteri come la popolosità dei comuni, la presenza di presidi ospedalieri o territoriali di assistenza, il rapporto popolazione/contagi, la posizione strategica e più possibile baricentrica rispetto ai comuni prossimi (in particolare sui Monti Dauni e sul Gargano), la distanza dal drive più vicino. C’è anche il proposito di utilizzarli per la futura somministrazione del vaccino anti-Covid.

Processazione tamponi

La ASL ha incrementato le attività grazie ad un accordo, già operativo, con l’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata che si è impegnato a processare sino a 200 tamponi al giorno.

Collaborazione dei Medici di base e Pediatri

I medici di famiglia ed i pediatri, a seguito dell’accordo firmato tra Regione Puglia e alcune organizzazioni sindacali (FIMMG, Intesa Sindacale, FIMP, CIPE e SIMEF), oltre alla prenotazione del tampone per i pazienti sintomatici (attività che già svolgono), si occuperanno anche della presa in carico clinica del paziente sintomatico; delle attività di tracciamento dei contatti stretti (contact tracing) a supporto del Dipartimento di Prevenzione; dell’esecuzione dei tamponi rapidi per i contatti stretti asintomatici alla fine del periodo di quarantena.

Call center per il monitoraggio dei contatti stretti

La ASL intende implementare l’attività di monitoraggio dei contatti stretti grazie all’attivazione di un call center dedicato i cui operatori, appositamente formati, avranno il compito di chiamare i contatti stretti di persone risultate positive per verificarne lo stato di salute.

