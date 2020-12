La storia infinita di Piazza della Repubblica

La storia delle restrizioni veicolari di Piazza della Repubblica e dintorni fa scrivere un nuovo capitolo, e realisticamente non sarà l’ultimo, visto che il Tar Puglia si è pronunciato ancora una volta, respingendo un’istanza cautelare ma di fatto mettendo ancora più paletti all’Amministrazione comunale.

Considerato che la disciplina vigente sulla zona scade il 31 dicembre, sulla base dell’ordinanza del commissario prefettizio emanata a settembre, i giudici hanno ricordato che l’ente è chiamato a pronunciarsi, possibilmente in maniera definitiva, entro fine anno, rilevando che non sono stati ancora soddisfatti pienamente i criteri di proporzionalità e ragionevolezza, elementi già evidenziati nel precedente provvedimento.

Residenti, commercianti e privati cittadini, infatti, si sono rivolti nuovamente al tribunale per reclamare l’ottemperanza del primo giudizio in cui erano stato accolto il loro ricorso, ma si erano ritrovati con una decisione di Palazzo Mozzagrugno ritenuta affatto soddisfacente. In effetti la successiva disposizione aveva sostanzialmente lasciato tutto immutato, con la conferma dell’interdizione permanente anche per Via D’Amely, Via Ardito, Via Solitano, Via Manzoni e Via Pignatelli, mentre l’unica novità aveva riguardato l’adiacente Via Blanch dove, anche a seguito di indicazioni arrivate anche dal comandante della polizia municipale Beniamino Amorico, erano stati individuati altri tredici posti auto, in aggiunta ai dodici già contemplati precedentemente dall’ex sindaco Antonio Tutolo nei dintorni, ma a disposizione solo degli “aventi diritto” che avrebbero dovuto munirsi di specifico pass.

Troppo poco per le aspettative della ventina di persone, rappresentate dallo Studio Colucci, che non hanno mai accettato la sfilza di divieti partita a giugno e poi solo parzialmente corretta e/o mitigata in seguito. La situazione attuale, quindi, porta verso un maggiore restringimento del campo di azione dell’Amministrazione Pitta che qualcosa deve pur fare ed entro fine anno.

La soluzione dovrebbe e potrebbe essere una più adeguata modulazione della Zona a Traffico Limitato comunque prevista sull’area, con variabilità oraria nei giorni feriali, considerata la presenza irrinunciabile del mercato giornaliero e le sue attività di carico e scarico merci, e magari solo integrale nei festivi.

Secondo le lamentele dei ricorrenti, ci sarebbero da aggiungere le esigenze non ancora considerate per categorie speciali come i disabili, oltre al fatto che non viene ancora creata una viabilità con doppio senso di marcia per i fruitori della zona.

r.z.