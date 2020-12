Sei lucerini condannati per ‘Friends’

Prime condanne, anche pesanti, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato a carico di 8 delle 27 persone arrestate esattamente un anno fa nell’ambito dell’operazione Friends, con il coinvolgimento di numerosi lucerini.

Il gup del tribunale di Bari ha condannato a 14 anni di reclusione quello che la Direzione distrettuale antimafia ritiene il capo del clan “Bayan/Papa/Ricci”: Alfredo Papa di 62 anni. A lui si aggiungono i presunti sodali, come il coetaneo Francesco Antonio Coccia, al quale sono andati 6 anni e 8 mesi, ma anche Urbano Petito di 66 anni (5 anni), Antonio Valerio Pietrosanto di 52 anni (5 anni e 4 mesi) e Francesco Ricci di 50 anni (5 anni e 4 mesi). Tutti rispondevano di associazione per delinquere dedita all’acquisto, detenzione e spaccio di varie sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, hashish e cocaina.

Le indagini erano durate quatto anni ed erano state condotte in tutta la provincia di Foggia, dalla Squadra mobile della Polizia di Foggia, e dalla Guardia di Finanza con le sue articolazioni del Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata di Roma e del Gruppo d'investigazione sulla criminalità organizzata di Bari.

Assieme a loro è stato condannato a 7 anni e 4 mesi anche il 33enne Libero Lombani, associato al gruppo criminale in rappresentanza del clan “Li Bergolis” operante soprattutto a Monte Sant’Angelo. Gli ultimi due imputati erano Luigi De Amicis di 60 anni (2 anni e 2 mesi e 6 mila euro di multa) e Michele Piserchia foggiano di 36 anni (1 anno e 8 mesi e 1.670 euro di multa) perché considerati rispettivamente responsabili, il primo di aver custodito per conto dell’organizzazione lucerina due pacchi di hashish precedentemente acquistati da esponenti della criminalità garganica e il secondo di aver venduto cocaina a uno di loro.

Solo per Papa è stata disposta la libertà vigilata di tre anni al termine della pena inflitta, assieme all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, stessa misura applicata scattata anche per Petito, Ricci, Lombani, Coccia e Pietrosanto. Per questi ultimi due, inoltre, è scattata la confisca dei beni già sequestrati, e cioè immobili, quote societarie, autovetture e rapporti finanziari per svariate centinaia di migliaia di euro.

Nelle maglie dell’operazione Friends era rimasto anche il 37enne Enzo Miucci, ritenuto il capo clan dei “Li Bergolis” che ha scelto di farsi giudicare con un altro tipo di rito, così come altri lucerini, garganici, abruzzesi, molisani e affiliati alle cosche della ‘ndrangheta.

Le accuse per tutti a vario titolo erano proprio di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione illegale di armi.

La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari aveva ipotizzato una triangolazione tra Lucera, Gargano e Calabria, ma con ramificazioni in Abruzzo, Molise, Lazio e Piemonte. Il gruppo lucerino sarebbe stato il fornitore principale su Foggia di un grosso giro di droga, con accertati approvvigionamenti da gruppi camorristici del napoletano, proprio dai Li Bergolis e da soggetti della malavita cerignolana. Oltre agli stupefacenti, i rapporti riguardavano anche compravendita di armi, peraltro rinvenute e sequestrate a Miucci, cioè tre pistole semiautomatiche, un silenziatore e trentasei cartucce. Il resto degli indagati sono clienti-pusher che si occupavano di smerciare la droga in vari luoghi e modalità.

