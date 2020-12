Ordinanza di Pitta fino a gennaio

Nuovo provvedimento limitativo del sindaco Giuseppe Pitta, annunciato ieri sera quando ha rivelato che l’assegnazione della zona gialla alla Puglia da parte del Governo ha vanificato qualsiasi tipo di decisione in tema di restrizioni per i settori commerciali e ristorativi, nonostante le categoria interessate pare che avessero accettato la proposta di chiusura per i giorni di domenica e martedì prossimo, entrambi festivi.

Pitta si è scagliato contro una decisione che riduce le prescrizioni, ritenendo che invece sul territorio di Capitanata si sarebbero dovute innalzare di livello, considerata la situazione epidemiologica ritenuta gravissima, con oltre 500 contagiati ufficiali da Coronavirus.

Da qui una nuova sfilza di disposizioni che hanno validità fino al 7 gennaio 2021, molte di queste in realtà più che altro proroghe di quelle già in vigore.

Per gli esercizi commerciali vengono rinnovati gli inviti a gestire in maniera adeguata la propria clientela in ingresso, secondo regole ormai note a tutti, compreso il divieto assoluto di stazionamento nei pressi di quelli per alimenti e bevande, se non per il tempo strettamente necessario.

Il cimitero resta aperto tutti i giorni nei consueti orari, con accesso contingentato a 30 persone e per 25 minuti a visita, con divieto di assembramento compreso per le cappelle private. Per i riti funebri è consentito l’ingresso a un numero massimo di 15 persone. Le visite funebri nell'abitazione del defunto è consentita in forma strettamente privata, riservata ai soli familiari stretti.

Confermata anche la chiusura e interdizione ai pedoni (dalle 18 alle 5 del giorno successivo) di Villa comunale, tutti i giardini e parchi pubblici, Via Suburgale Castello, Viale Castello, Fortezza e aree limitrofe alla cinta muraria, Piazza Tribunali (area verde adiacente al Santuario di San Francesco), oltre alla chiusura totale di tutti i parchi giochi comunali.

Nei giorni feriali, divieto di stazionamento delle persone, dalle 18 alle 22, in Via Federico II, Via San Domenico, Via Bovio, Piazza Nocelli, Piazza Duomo, Via Marrone, Via Zuppetta, Via Mazzaccara, Via D'Auria, Piazza della Repubblica, Via Blanch, Via Ardito, Via Amicarelli, Via Gramsci, Piazza Salandra, Piazzetta Del Vecchio, Via d'Angio, Via d'Angicourt, Piazza Ar, Piazza del Carmine, Via IV Novembre, Piazza Bonghi, Vico Barone, Vico Carpenteri, area mercatale di Via Montello e zona antistante la stazione ferroviaria, Piazzale e parcheggio antistanti la stazione ferroviaria "Lucera 2" (zona 167), zona antistante l'area verde di Via Foggia (fronte supermercato Conad), Via Torretta, Via Gaggioli (zona campo da basket).

Nei giorni festivi, divieto di stazionamento delle persone, dalle 5 alle 22, in Via Federico II, Via San Domenico, Via Bovio, Piazza Nocelli, Piazza Duomo, Via Marrone, Via Zuppetta, Via Mazzaccara, Via D'Auria, Piazza della Repubblica, Via Blanch, Via Ardito, Via Amicarelli, Via Gramsci, Piazza Salandra, Piazzetta Del Vecchio, Via D'Angio, Via d'Angicourt, Piazza Ar, Piazza del Carmine, Via IV Novembre, Piazza Bonghi, Vico Barone, Vico Carpenteri, Area mercatale di Via Montello e zona antistante la stazione ferroviaria, Piazzale e parcheggio antistanti la stazione ferroviaria "Lucera 2" (zona 167), zona antistante l'area verde di Via Foggia (fronte supermercato Conad), Via Torretta, Via Gaggioli (zona campo da basket).

Divieto di consumare alimenti e bevande alcoliche ed analcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico, dalle 18 alle 5; limitazione dell'orario di apertura e funzionamento dei distributori automatici di alimenti e bevande, con loro chiusura dalle 18 alle 5.

Rinnovata anche la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, eccezion fatta per lo Stato civile (solo per le dichiarazioni di nascita e morte), Anagrafe (solo per il rinnovo delle carte di identità scadute o smarrite), Protocollo (solo per gli atti in scadenza). Per tutti gli altri atti dovrà essere fissato appuntamento telefonico al recapito 0881/541244 o via pec al seguente indirizzo: comune.lucera@anutel.it

Il comando di polizia locale sarà accessibile solo per comprovati motivi di necessità ed urgenza e previo appuntamento allo 0881-540009 o via mail: poliziamunicipale@comune.lucera.fg.it.

Per tutti gli altri uffici, l’accesso sarè consentito in maniera contingentata per garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro l'uno dall'altro, evitando gli assembramenti di persone nelle stanze e nei corridoi.

