Bocciata di nuovo la discarica di Biogestioni

Pure il Consiglio di Stato ritiene che la discarica di rifiuti speciali della Biogestioni non si può fare. A Palazzo Spada hanno infatti rigettato il ricorso del soggetto provato, giudicandolo infondato, dopo che lo stesso pronunciamento era stato emesso dal Tar Puglia a marzo dell’anno scorso.

Quel provvedimento del 2019 era stato impugnato dalla dirigenza aziendale, lamentando irregolarità e incogruenze emerse dalla conferenza dei servizi della Provincia di Foggia che in effetti l’anno prima non aveva accolto la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, anche sulla base dei pareri negativi dei Comuni di Lucera e Pietramontecorvino, al cui confine si trova il sito interessato.

La volumetria dell’industria è stata indicata in oltre un milione di metri cubi, con un introito annuale stimato in 250 mila tonnellate di rifiuti su un’area di circa 100 mila metri quadri e con una previsione di sbancamento di 700 mila metri cubi di terreno dove accogliere scarti artigianali e industriali, da trattare anche con tre strutture per stabilizzazione fanghi, trattamento percolato e recupero energetico di biogas.

A questo punto, solo la Cassazione potrebbe mettere in discussione una decisione che al momento rappresenta una vera e proprio pietra tombale sull’ex cava di argilla di località Galvanese dove la Biogestioni voleva realizzare un grande impianto di raccolta di rifiuti speciali definiti “non pericolosi”.

Di diverso avviso, infatti, sono stati diversi enti del territorio, a partire dall’Amministrazione Tutolo che aveva sollevato diverse contestazioni al progetto presentato nel 2016, evidenziando la necessità di preservare il paesaggio, la geologia, l’agricoltura, l’archeologia, l’ambiente in generale e gli assetti urbanistici indicati dal Piano attualmente in vigore a Lucera, senza contare la presenza di altri impianti di trattamento rifiuti con un forte impatto sul territorio e sulla popolazione.

I giudici di secondo grado, così come quelli di Bari al primo turno, sono stati piuttosto perentori nell’affermare che tutte le ragioni contraposte all’istanza erano più che sufficienti e adeguatamente motivate, confermando che le circostanze “escludenti e penalizzanti” fossero talmente preponderanti da non lascare margine nemmeno a possibili mitigazioni o compensazioni.

“Il provvedimento della Provincia – si legge nella sentenza - è connotato da una ampia discrezionalità tecnico-valutativa poiché implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari, caratterizzati da ampi margini di opinabilità, con la conseguenza che tale attività amministrativa può essere sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto. E in questo caso non si ravvisano gli estremi della manifesta irrazionalità o arbitrarietà tali da legittimare l’intervento del sindacato di legittimità. Peraltro, in ragione della pluralità e della rilevanza degli elementi ostativi all’autorizzazione, deve essere condivisa la scelta, ampiamente motivata, dell’ndividuazione delle osservazioni prevalenti nell’ambito di quelle rese, nonostante la presenza di pareri di segno contrario, e cioè favorevoli all’insediamento”.

Riccardo Zingaro