A Roseto la protezione civile è ‘regionale’

L’Associazione E.R.A. (Radioamatori) di Roseto Valfortore è stata iscritta nel registro della Regione Puglia di Protezione civile. Lo ha fatto sapere il presidente Giovanni Tardivo che ha espresso grande soddisfazione e compiacimento per un traguardo che rappresenta il finale di un percorso iniziato il 10 marzo scorso con l’iscrizione nel registro del volontariato della Regione Puglia.

“Si tratta di un risultato di grande rilievo per tutti noi – ha commentato - legato alle capacità, al sacrificio e alla serietà dei nostri operatori. Vanno ringraziati tutti i componenti del direttivo e i soci, senza i quali non avremmo mai raggiunto questo obiettivo. E’ un riconoscimento significativo che dimostra come pur in una piccola comunità, penalizzata da vari fattori, sia stato possibile avere un gruppo in grado di garantire sia la massima qualità nelle prestazioni sia nelle gestioni di emergenza nazionale che stiamo vivendo in questo momento, dall’altro ci impone una maggiore responsabilità ponendoci di fronte a nuove sfide per rendere più efficiente e migliore un gruppo che si affaccia in una realtà mai vista prima. Il sacrificio, l’abnegazione e la passione prima o poi vengono premiate. Questo riconoscimento ci impegnerà ulteriormente e con maggiore determinazione, e da domani saremo orgogliosi di esibire sulle nostre divise il logo della protezione civile della Regione Puglia”.

f.g.