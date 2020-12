Il bilancio di fine anno dei Saraceni

Si è concluso il terzo anno di attività dei Saraceni di Lucera, società podistica che è stata in grado di gareggiare anche nei mesi della pandemia, prendendo parte con propri atleti a 13 competizioni su tutto il territorio nazionale, tra Puglia, Abruzzo, Lombardia e Veneto.

In molti di queste sono arrivate prestazioni soddisfacenti, secondo quanto riferito dal presidente Lino Vetere.

Le più importanti sono state il Campionato Italiano Fidal di 24 Ore di Bussolengo (Verona), con l’ultramaratoneta Luigi Pretorino che ha percorso ben 121 chilometri, mentre a Monselice (Padova) ne ha corsi 50 nella “6 Ore del Drago”.

Nella “Mezza Maratona D’Annunziana” di Pescara, dove si sono messi in mostra Massimo Iuliani (1h29’) e Gianluca Casciano (1h31’) e lo stesso Vetere, 6° di categoria con 1h 40’.

Poi ci sono stati cinque Meeting disputati sulla pista “Mondelli-Colella” di Foggia. Tra le varie distanze, sugli 800 metri bene Alessandro De Pasquale (2’47”) e ancora Vetere con il miglior tempo regionale dell’anno nella categoria SM60, oltre che sui 3.000 metri. Sui 1.500 in evidenza Gaetano Cilli (5’07”), Vincenzo D’Apote (5’07”) e Rosanna Bianco con il secondo miglior tempo regionale dell’anno SF55. Sui 5.000 metri bene al traguardo Gianluca Casciano (20’27”) e Gino Mastroluca (21’09”).

Alla Urban Trail di Castellaneta (15km) si sono messi in evidenza Gaetano Cilli e Michele Casciano con 1h 33’, mentre a Manfredonia alla “1 Ora sul Porto” bella prestazione del nuovo innesto in squadra Giuseppe Arnese (14,3 km) e di Gianluca Casciano (13,4 km), e tra le donne ancora Rosanna Bianco (seconda assoluta) e Teresa Cutone quarta assoluta.

Nel settore trial, al “Monte Ocre Vertical Event” di 6 chilometri si sono ben comportati l’esordiente Simona Petrilli e Giulio Corvino che ha preso parte anche alla “Piz Tri Vertical” di Malonno (Brescia), altra gara dura di montagna di 3,5 chilometri.

r.z.