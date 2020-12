E’ lucerina la prima infermiera di comunità

Si chiama Emanuela Colelli, ha 24 anni, ed è la prima “infermiera di comunità” della Asl Foggia e dell’intera regione Puglia.

Ha firmato il contratto e a breve prenderà servizio, manifestando grande desiderio di svolgere la professione che ha sempre desiderato fare. In effetti non lavorerà in ospedale, ma sarà addetta alla presa in carico delle cronicità e alla prevenzione, promozione e educazione alla salute, attivamente impegnato sul territorio in un’ottica pro-attiva che coinvolge la persona, la famiglia e la collettività. In altre parole, si unirà all’equipe della Unità Speciale di Continuità Assistenziale di Lucera, dopo essersi laureata un mese fa.

Si tratta di una una figura professionale nuova, centrale dell’assistenza distrettuale, chiamata a svolgere una strutturale attività assistenziale territoriale in tutte le situazioni di fragilità protetta, naturalmente a partire da questo particolare periodo per l’assistenza a domicilio dei pazienti positivi al Cornavirus. Alla manifestazione di interesse hanno risposto in 25, e saranno tutte persone arruolate nel giro di poco tempo.

“All’inizio – ha riferito la neo infermiera - non immaginavo di trovare un lavoro così presto. Per questo, la chiamata della Asl mi ha colto di sorpresa. Affronterò il mio primo incarico con entusiasmo, motivazione e come una sfida personale. Ho sempre avuto le idee chiare su ciò che avrei fatto nella vita, e l’infermiera di comunità, al di là dell’attuale emergenza in atto, rappresenta esattamente il percorso che ho scelto. Di questa professione, infatti, amo proprio la possibilità di stabilire un contatto diretto che, andando oltre l’erogazione dell’assistenza, permette di attivarla instaurando con le persone e le comunità legami collaborativi e pro-attivi”.

f.g.

I termini per presentare la domanda di partecipazione resteranno aperti sino al perdurare dell’emergenza sanitaria in corso. Il bando è consultabile sul portale aziendale a questo link.