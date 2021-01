La Chirurgia ortopedica al Lastaria

Da un paio di settimane all’ospedale Lastaria di Lucera è stata avviata anche l’attività chirurgica ortopedica, sotto il coordinamento del reparto di Traumatologia ospedaliera di urgenza del Policlinico Riuniti di Foggia, diretta dal dottor Antonio Macchiarola. Tutti i martedì mattina una sala operatoria è dedicata alla sola effettuazione di interventi di chirurgia mini invasiva del piede e della mano e di chirurgia ortopedica articolare riparativa, per artroscopie di spalla e ginocchio, sempre in modalità day service, day surgery e one day surgery, con la collaborazione di anestesisti e terapisti del dolore e in futuro di fisioterapista e fisiatri.

Con bisturi e attrezzature si avvicendano i medici Eugenio Leonzio e Pietro Palumbo. Quest’ultimo, in particolare, ha cominciato proprio dalla spalla, dopo le sue numerose esperienze in artroscopia maturate in centri specializzati di riferimento nazionali. Si tratta di una procedura che permette di lavorare sull’articolazione attraverso micro-incisioni in cui vengono introdotte sonde ottiche capaci di restituire al chirurgo, attraverso un monitor, una visibilità ottimale, rendendo possibile l’esecuzione dell’intervento senza dover ricorrere ad incisioni più grandi. E’ una tecnica all’avanguardia che comporta, quindi, una minore invasività per il paziente, una maggiore precisione del gesto chirurgico, tempo di recupero ridotti e quasi la sostanziale assenza di cicatrici.

Al momento la chirurgia artroscopica della spalla viene effettuata solo in pochi centri della Puglia, e quindi l’attivazione di Lucera può contribuire a limitare il fenomeno della mobilità passiva verso strutture di eccellenza specie in Emilia Romagna e Lombardia.

Secondo quanto annunciato dalla direzione generale, è prevista anche l’apertura dell’ambulatorio di chirurgia ortopedica articolare riparativa, disponibile il martedì pomeriggio al termine delle sedute operatorie, ma soprattutto rendere il Lastaria centro di riferimento regionale per la chirurgia ortopedica artroscopica.

Intanto continua l’ordinaria attività chirurgica polispecialistica, condotta dalle equipe universitaria e ospedaliera del Riuniti, oltre agli specialisti già presenti al Lastaria che svolgono anche attività ambulatoriale. Domenico Merlicco, Salvatore Schirone e Sara Massa, in particolare, negli ultimi tempi hanno eseguito quattro importanti interventi: uno per un’ernia inguinale bilaterale e tre per posizionamento di Port brachiale per microcitoma polmonare, carcinoma e sarcoma alla mammella.

r.z.

Vedi anche: Al Lastaria il luogo degli abbracci