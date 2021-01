Nasce Raf Editore, progetto co-firmato da Lello Vecchiarino

Nasce sull’asse Marche-Puglia “Raf Editore”, casa editrice che favorirà la pubblicazione di libri di narrativa, anche di genere, manualistica e saggi, rivolgendo la necessaria attenzione alle opere di nuovi autori, ma anche a quelli che già frequentano il mondo letterario.

La vera peculiarità sarà quella di occuparsi della scrittura per il mondo cinematografico e delle fiction televisive. Come accade negli Stati Uniti (dove, peraltro, ci si avvale anche di un corrispondente operativo con sede a Los Angeles), la Raf Editore consentirà ai nuovi e ai già affermati talenti nel campo della sceneggiatura di veicolare più diffusamente, attraverso le pagine di un libro, i loro script.

Il progetto, che ha visto la luce il 21 dicembre scorso, sorge da un’idea di Ugo Spicocchi, docente di diritto privato – scolastico e consigliere nazionale del CSEN (Centro Sportivo Nazionale Educativo), e di Lello Vecchiarino, giornalista professionista, già caposervizio della redazione di Foggia della “Gazzetta del Mezzogiorno”, scrittore e socio dell’ANAC (Associazione Nazionale Autori Cinematografici) che nella “Raf Editore” assume l’incarico di direttore editoriale.

“Ci sono tanti aspiranti sceneggiatori che conservano, magari per molti anni, le loro opere nei cassetti – dice Vecchiarino – in attesa di presentarle a qualche regista o casa di produzione cinematografica. Storie originali che ingialliscono, ma che potrebbero essere diffuse e apprezzate da un pubblico molto ampio e, chissà, forse trovare la loro dimensione nelle immagini del piccolo o del grande schermo”.

Raf Editore è un ramo della “M.V. Consulenze” di Ugo Spicocchi, ditta che si occupa di consulenze e formazione, e che ora punta anche all’editoria sia cartacea che online.

“La casa editrice – spiega - venderà tutti i propri libri online in esclusiva sulla piattaforma del grande gruppo Amazon. Le nostre pubblicazioni si avvarranno, dunque, di un sistema ormai collaudato e velocissimo che abbatte i tempi di attesa tra l’invio del manoscritto e, in caso di approvazione, la pubblicazione dell’opera. Ovviamente, saremo presenti anche nelle librerie mediante i tradizionali canali della distribuzione”.

Proprio la collaborazione con Amazon garantisce un qualificato servizio di editing e copertine grafiche, che affiancherà il lavoro della redazione e dell’ufficio stampa.

Gli autori possono inviare i propri lavori alla redazione in copia cartacea, su cd o dvd editabile, all’indirizzo del Tnt Point in Piazza Cecco D'Ascoli, 32, 63100, Ascoli Piceno.

c.s.