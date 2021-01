Partono gli Open day del Convitto Bonghi

Questi sono i giorni in cui le famiglie con ragazzi di terza media devono prendere una decisione sulla prosecuzione del percorso scolastico dei propri figli. A Lucera le opportunità non mancano e il Convitto Bonghi riesce da solo a proporre addirittura tre indirizzi didattici: alberghiero (a sua volta suddiviso poi in tre specializzazioni come cucina e pasticceria, sala e bar, accoglienza), industria e artigianato per il Made in Italy con la moda, manutenzione e assistenza tecnica con meccanica ed elettronica.

Le scuole dirette da Mirella Coli, per venire incontro ai genitori in questo periodo di restrizioni causate dalla pandemia Covid, ha organizzato un primo Open day, fissato per mercoledì 13 gennaio con doppio appuntamento in streaming alle 16 e alle 17.30 (Clicca qui per prenotare e accedere).

L’obiettivo resta quello di aiutare le famiglie nella scelta giusta e più adeguata alle inclinazioni dei figli, orientandosi correttamente nell’offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado, evitando condizionamenti esterni o pregiudizi verso indirizzi professionali e dei servizi.

I percorsi di studio sono arricchiti da numerose collaborazioni con imprese e associazioni del territorio, oltre che con l’Università di Foggia, e non a caso le scuole anche quest’anno sono risultate tra le migliori della Puglia e il primo istituto della provincia in termini di occupabilità nella categoria dei professionali e dei servizi. I dati sono fornita dall’edizione 2020 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli, che analizza le scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro.

Con il diploma di istituto professionale, il titolo di studio è in linea con le indicazioni europee (European Qualification Framework) e risulta molto utile per l’accesso al mondo del lavoro, oltre a essere valido per tutte le facoltà universitarie e per l’iscrizione ai corsi biennali post-secondari negli Istituti Tecnici Superiori.

L’istituzione di Via IV Novembre offre sempre e comunque la possibilità di iscriversi (compilando in questo caso un modulo cartaceo) al convitto maschile e femminile, o semiconvitto, con la possibilità di fermarsi nell’istituto, usufruendo di alloggio, vitto, studio assistito e altre iniziative di carattere culturale.

f.g.