Le sedute vaccinali nel week-end

C’è anche la palestra della scuola Lombardo-Radice tra le sedi vaccinali allestite per domenica prossima dalla Asl Foggia che ha organizzato sedute straordinarie per tutto il week-end, così da concludere la somministrazione delle prime dosi a tutte le persone ultraottantenni; alle persone con disabilità grave e ai relativi caregivers e familiari conviventi che ancora non hanno ricevuto la prima dose.

Nelle vicinanze c’è anche il Centro “Dopo di noi” di Troia e a Foggia sarà utilizzato anche il Drive through di via Protano, dove, tra venerdì e domenica, saranno vaccinate le persone di età compresa tra 16 e 80 anni in condizioni di disabilità grave e i relativi caregivers e conviventi.

La modalità di accesso sarà "a sportello", cioè senza prenotazione. Per vaccinarsi occorrerà portare con sé il documento di identità valido e la tessera sanitaria. Per accelerare le operazioni, è consigliato portare anche il modulo di consenso informato, precedentemente compilato.

Ad oggi, i medici di medicina generale hanno ritirato in tutto, 7.881 dosi in tutta la provincia (1.043 nella sola giornata odierna) per le somministrazioni a domicilio agli ultraottantenni non autosufficienti e per le vaccinazioni delle persone estremamente vulnerabili.

Intanto, proseguono i preparativi al palasport in vista della campagna da avviare da lunedì mattina per la fascia di età 60-79, con priorità assegnata alle persone più anziane. Sono centinaia i lucerini che dispongono già di data e ora di somministrazione, almeno fino a maggio quando dovrebbe essere completato il primo gruppo Over 70.

Red.

