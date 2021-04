Gentile in lizza per il Master Pizza Champion

Il pizzaiolo lucerino Luigi Gentile, con il suo locale “Cirasella” aperto a Monopoli, è in lizza per gli ultimi sei posti dei finalisti di Master Pizza Champion, il primo e unico talent televisivo riservato ai professionisti.

Dopo aver selezionato i primi dieci concorrenti con tappe itineranti e gae in presenza, la pandemia ha sospeso il resto del percorso, ma ora l’organizzazione ha ripreso le attività ricorrendo però alla selezione on line.

Tre saranno designati dal pubblico votante, e altrettanti da una giuria individuata da Ristorazione Italiana.

Luigi Gentile è già in una buona posizione di classifica, ma ha chiesto sostegno ricorrendo a questo link dove esprimere la propria preferenza.

Per l’occasione la sua proposta è “La Martinese a modo mio”, cioè una base di bufala, pomodorino fiaschetto di Torre Guaceto, e in uscita datterino giallo, guanciale di Martina Franca scottato e croccante, pesto di pistacchio di Bronte.

Gentile, 32 anni, ha iniziato all’età di 14 alla mitica Contessina, scegliendo di frequentare contemporaneamente la scuola alberghiera dove ha conseguito il diploma. Dopo un’esperienza nelle Marche, è tornato in Puglia ma si è insediato nel sud barese dove ancora oggi riscuote successo con la pizzeria di cui è il titolare.

