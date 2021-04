Il ritorno a scuola a Lucera

Se fosse un film si intitolerebbe “Moduli roventi”. Se fosse una frase celebre sarebbe “Al mio segnale, scatenate il modulo”.

In entrambi i casi si tratta dell’ormai famosa skin di Google che le famiglie sono chiamate eventualmente a compilare, come da indicazione dei dirigenti scolastici di Lucera, sulla base di quanto disposto ancora una volta (quasi certamente l’ultima per l’attuale anno scolastico) dal presidente della Regione Michele Emiliano.

E quindi ai genitori dagli alunni della scuola dell’obbligo, fatta eccezione quella dell’infanzia che viene riaperta ovunque, da domani è lasciata la scelta di mandare i figli in presenza od optare per la famigerata Didattica Integrata Digitale, la soluzione che quindi impone ai docenti di fare attività in aula, ma anche con alunni ai quali è consentito collegarsi da casa. Con tutti i problemi e le difficoltà aggiuntive che ne conseguono rispetto alla Dad integrale in cui tutti sono a casa.

E quindi tra poche ore, dopo settimane di zona rossa e ulteriori restrizioni scolastiche locali, ripartirà la giostra sui dubbi per la frequenza, epilogo coerente con questo anno scolastico che è già di gran lunga il più travagliato della storia della Repubblica Italiana.

Il lato positivo della vicenda attuale è che questa volta il personale scolastico di ogni istituto ha avuto tempo sufficiente per allestire le proprie norme organizzative, con conseguente beneficio delle famiglie che avranno la possibilità di decidere senza doverlo fare nel giro di poche ore, come accaduto nei mesi scorsi.

L’unica differenza, nei tre “Comprensivi” cittadini, è la richiesta aggiuntiva di un’autocertificazione da parte del Manzoni-Radice, non avanzata negli altri due omologhi.

E’ il rush finale, quindi, al quale tutti stanno cercando di prepararsi al meglio, aspettativa manifestata pubblicamente da Francesca Chiechi che dirige il Tommasone-Alighieri.

“Oggi ancora di più abbiamo il delicato compito di accogliere gli studenti con particolare attenzione pedagogica - ha scritto in una circolare – per cui occorre affiancarli e sostenerli nel ritorno alla socialità scolastica, avendo particolare attenzione e comprensione in questo tempo che per molti costituisce un vero e proprio reinserimento scolare. Occorre ‘prendere con sé’ specialmente coloro che più a lungo ne sono stati privati o che comunque manifestino qualunque forma di disagio. E, non da ultimo, occorre lavorare insieme per recuperare la fiducia in se stessi, nei propri compagni ed amici, nella scuola, nel mondo adulto di riferimento. Concordo con Massimo Recalcati che recentemente ha definito senza senso bombardare di verifiche i nostri figli quando questo anno scolastico, come quello precedente, è stato ed è ancora appeso ad un filo, quando chiusura e riapertura si sono alternate seguendo necessariamente il ritmo imprevedibile e destabilizzante dell’epidemia. Faccio mio il suo appello di subordinare il rispetto dei programmi alla cura della relazione, perché la didattica senza relazione non può esistere”.

