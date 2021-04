La ginnastica artistica esplode a Lucera

Primi risultati stagionali importanti per la Asd Ginnastica Artistica Lucera , società sportiva che da un anno e mezzo sta promuovendo una disciplina di grande interesse nel settore femminile, tanto più in questo periodo in cui a livello internazionale le atlete italiane sono in grande evidenza. Non è difficile trovare ammiratrici di Vanessa Ferrari che domenica ha ottenuto la medaglia di bronzo agli Europei. E nella stessa giornata una prestazione a dir poco soddisfacente l’ha offerta anche Martina Iliceto che si è classificata terza al Campionato federale Silver Individuale LA3, disputato a Brindisi. La piccola ha gareggiato nella categoria A4 su trave, volteggio e corpo libero, sommando un punteggio totale di 37.300. Era al suo esordio agonistico, facendo vedere subito personalità e applicazione delle direttive impartite della sue allenatrici e titolari del sodalizio: Elisabetta De Mattia e Filomena Agriesti , rispettivamente tecnico di 2º e 1° livello di ginnastica artistica femminile, ed entrambe giudici di gara della Federazione Ginnastica d’Italia.

La manifestazione ha raccolto società da tutta la Puglia, e quella lucerina partita dalla sede di Via Appulo Sannitica 65 contava nella formazione anche altre atlete come Ginevra Trisciuoglio (ottava in A1), Carla Mancaniello (settima in A2), Sofia di Stolfo (sesta in A3), Lucia Lostorto (dodicesima in A1) Greta Trisciuoglio (decima in A4), Clarissa Picciuto (diciottesima in A2) ed Helena Cilli (quattordicesima in A1).

r.z.