Vaccini Over 50, via alle prenotazioni

Come annunciato ieri, la Regione Puglia ha ufficializzato l’avvio delle prenotazioni vaccinali per gli Over 50. Per la fascia di età fino a 59 anni, il via è fissato per lunedì 10 maggio a partire dalle 14, tramite i canali del sito lapugliativaccina.regione.puglia.it, il numero verde 800-713931 e le farmacie del servizio FarmaCUP.

Intanto, in Puglia fino a oggi sono 1.593.331 le dosi di vaccino anti Covid somministrate, con una copertura di prima dose che si attesta 29.1% (il dato nazionale è del 26,8%). Nella categoria over 80 anni risulta il 90,2% (Italia: 88,3%). Tra i 70-79enni l’80% (in Italia il 71,6%). Tra i 60-69enni il 47% (Italia: 44,9%).

In provincia di Foggia è stato raggiunto e superato il traguardo delle 250 mila somministrazioni. Di preciso sono 253.918, di cui 185.571 prime dosi e 68.347 seconde. Le persone ultraottantenni che hanno ricevuto la prima somministrazione sono 36.229; di queste, 30.082 hanno ricevuto anche la seconda dose. Inoltre, hanno ricevuto la prima dose di vaccino 40.182 persone estremamente vulnerabili; 15.836 caregivers/familiari conviventi; 48.515 persone di età compresa tra 70 e 79 anni; 54.326 persone di età compresa tra 60 e 69 anni. Figurano anche 15 donne in gravidanza. I medici di medicina generale hanno effettuato 60.940 somministrazioni.

Nel fine settimana la Regione ha emanato anche una nuova circolare per l’aggiornamento e l’integrazione delle indicazioni operative, alcune di queste già note dai giorni precedenti, a partire dalla possibilità di ripescare tutti coloro i quali (Over 60) non abbiano ancora avuto accesso per volontà propria.

Uno degli elementi di maggiore interesse è la calendarizzazione delle seconde dosi dei prodotti Moderna o Pfizer. Le indicazioni per tutti i neo vaccinati è la seconda dose a distanza di 35 giorni dalla prima, con massimo fino a 42 giorni previsti dalle raccomandazioni nazionali. Fanno eccezione i soggetti con pregressa infezione per i quali, come da circolare del Ministero della Salute, il ciclo di completa con una sola somministrazione.

