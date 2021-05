Passa il Giro, scuole chiuse

Sabato 15 maggio il Giro d’Italia torna a Lucera, almeno di passaggio nella tappa che da Foggia porta a Guardia Sanframondi.

Per l’occasione il sindaco Giuseppe Pitta ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine per quella data, e il divieto di vendita di bevande da asporto (vetro e lattine) in tutte le modalità, dalle 8 alle 15.

I provvedimenti sono stati motivati entrambi per ragioni di sicurezza e gestione di traffico e ordine pubblico.

L’arrivo della carovana in città è prevista intorno alle 13, con il seguente percorso: Via Foggia, Piazza Di Vagno, Via Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, Via Appulo Sannitica, Via Pasubio, Via Col di Lana, SS.17.

r.z.