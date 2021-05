Il Consiglio torna a teatro

Dopo alcuni mesi di stop alle sedute in presenza, il Consiglio comunale di Lucera torna a riunirsi al Teatro Garibaldi. Si tratta della prima volta in questo 2021, con appuntamento fissato per giovedì 20 maggio alle 16 (seconda convocazione 24 ore dopo), comunque senza pubblico che potrà assistere ai lavori in diretta streaming.

L’assemblea è chiamata soprattutto ad approvare la versione definitiva del Bilancio Stabilimente Riequilibrato, il documento finanziario dell’ente in dissesto che dovrà gestire i suoi conti su una base triennale.

Il resto degli argomenti riguarda soprattutto il differimento delle scadenze Tari e la dilazione di pagamento per le entrate di Palazzo Mozzagrugno, ma non manca una possibile riduzioni delle indennità degli amministratori.

Sul fronte Covid, dopo la situazione di maggiore emergenza registrata fino al mese scorso, il Consiglio potrebbe istiture una commissione speciale per la gestione delle situazioni legate alla pandemia.

Dal punto di vista politico, ci sarà l'esordio del nuovo gruppo consiliare del “Popolari per la Puglia”, per ora formato da tre elementi della maggioranza il cui assetto (Giunta compresa) è però ancora fluido, perché nelle prossime settimane sono attesi altri movimenti interni che mirano a ridurre le formazioni presenti e a polarizzare i gruppi verso due grandi aree (e anime) di ispirazione politico-amministrativa. Giuseppe Pitta sta già esultando per l'approvazione del Bilancio, ma la sua uscita social è parsa a molti un appello alla compattezza nei confronti di qualche (gruppo) riottoso. Oggi non sono escluse situazioni clamorose e inaspettate fino a 7-8 mesi fa.

r.z.

Ordine del giorno completo:

- Lettura e approvazioni verbali sedute precedenti;

- Comunicazioni;

- Interrogazioni, interpellanze e mozioni;

- Approvazione definitiva del bilancio stabilmente riequilibrato anno 2020-2022;

- Nomina Commissione per l’aggiornamento comunale degli elenchi dei Giudici Popolari;

- Tassa Rifiuti (TARI): differimento delle scadenze di pagamento per l’anno 2021;

- Regolamento per la concessione delle dilazioni per il pagamento delle entrate dell’Ente;

- Mozione: “Istituzione di una Commissione speciale per la gestione epidemiologica COVID-19”;

- Ordine del giorno: “Riduzione indennità degli Amministratori Comunali”.