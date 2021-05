Via alle vaccinazioni per tutti

La Regione Puglia apre le vaccinazioni a tutte le fasce di età, con la possibilità di prenotazione negli hub a partire da giovedì 3 giugno.

La fascia di popolazione compresa tra i 39 e i 16 anni età è pari a un milione di persone circa, e quindi è stata annunciata una procedura per gradi.

Al fine di non sovraccaricare i canali telematici e telefonici, le prenotazioni saranno sbloccate per fasce di età secondo questo calendario:

Dalle 14 del 3 giugno per i nati nel 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986;

Dalle 14 del 5 giugno per i nati nel 1987, 1988, 1989, 1990 e 1991;

Dalle 14 del 7 giugno per i nati nel 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996;

Dalle 14 del 9 giugno per i nati nel 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001;

Dalle 14 dell'11 giugno per i nati nel 2002, 2003, 2004 e 2005;

Le prenotazioni avverranno tramite i canali del sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it, del numero verde 800713931 (lunedì–sabato 8-20) e delle farmacie convenzionate con il sistema FarmaCup.

