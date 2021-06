Situazioni vaccini a Lucera e in provincia

Partono anche in Puglia le vaccinazioni anti Covid per la classe di età tra 12 e 15 anni. In Puglia si partirà da subito con i pazienti adolescenti fragili affidati alle reti e alle strutture ospedaliere che saranno contattati direttamente tramite le famiglie. I fragili non in cura negli ospedali saranno programmati tramite i pediatri di libera scelta.

Gli studenti di 12-15 anni delle scuole medie inferiori saranno infine contattati tramite gli uffici scolastici regionali. Lo ha fatto sapere l’assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco dopo l’arrivo della circolare della struttura commissariale che regola la materia.

In Capitanata sono 377.094 le somministrazioni effettuate fino a oggi. Precisamente: 246.446 sono le persone che hanno ricevuto la prima dose e 130.649 quelle che hanno concluso il ciclo vaccinale.

Sono già in fase di conclusione, anche a Lucera, le vaccinazioni dei maturandi (in tutto sono oltre 4.000) iniziate domenica sera anche al palasport (nella foto) dove proseguono le somministrazioni anche da parte dei medici di famiglia.

In generale, hanno ricevuto la prima dose: 44.295 persone estremamente vulnerabili; 14.888 caregivers; 37.545 persone ultraottantenni; 49.020 persone di età compresa tra 79 e 70 anni; 57.930 persone di età compresa tra 69 e 60 anni; 50.662 persone di età compresa tra 59 e 50 anni; 24.145 persone di età compresa tra 49 e 40 anni.

Hanno concluso il ciclo vaccinale 13.502 dei 15.887 operatori scolastici che hanno ricevuto la prima somministrazione.

Ad oggi i medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 108.608 di cui 15.644 a domicilio.

f.g.