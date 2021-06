Fiamme in Villa, primo intervento antincendio

Sta per iniziare la stagione estiva, invece è già iniziata quella degli incendi. Già nei giorni scorsi nella cinta urbana sono stati registrati alcuni episodi, favoriti anche dalla scarsa manutenzione dei terreni incolti.

Oggi pomeriggio un nuovo focolaio si è sviluppato praticamente all’interno della Villa comunale, in zona San Pasquale dove sono intervenuti i vigili del fuoco assieme ai volontari delle Guardie Ambientali. Si tratta del primo intervento antincendio boschivo del 2021, attività svolta in convenzione con la Regione Puglia che coordina le strategie su tutto il territorio.

Il responsabile del Gavi, Antonio Gennarino che si occupa anche del coordinamento del personale di supporto all’hub vaccinale del palasport dove operano anche Radio Club Cavalli, Croce Rossa e Cisom, proprio nei giorni scorsi aveva preso parte a una esercitazione a Ugento, assieme ad equipaggi di Albania e Montenegro, finalizzata ad acquisire competenze specifiche nella prevenzione degli incendi boschivi.

Red.