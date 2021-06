Spritz e Pancotto all’aria freshke!

Chi non ha mai sorseggiato uno Spritz? È senza dubbio il long drink alcolico più famoso d'Italia insieme al Negroni e all'Americano che abbiamo già preparato durante questa prima stagione. Le sue origini risalgono al 1800, quando nel Regno Lombardo-Veneto le truppe dell'Impero austriaco usavano allungare i vini locali, per loro troppo alcolici, con una spruzzata di acqua frizzante. È proprio da spritzen, il termine tedesco che descrive questa usanza, che deriva il nome Spritz!

Per l’ultima puntata ho pensato di preparare lo spritz non per una bevuta singola, ma in una dose da condividere con gli amici.

Dosi per un litro di Spritz

Riempite una caraffa di ghiaccio, poi aggiungete

300 ml di Sweet bitter

450 ml di Prosecco

250 ml di soda

1 arancio a fette

Mescolate per bene il tutto nella caraffa ma NON energicamente altrimenti si perderà gran parte della gasatura, inserite delle cannucce lunghe e divertitevi con i vostri amici ora che sempre seguendo le dovute restrizioni possiamo.

Io purtroppo mi dovrò divertire con Valentino... ognuno ha la sua croce, ma lasciatemi dire in quest’ultima puntata che è stato un ottimo compagno d’avventura.

Ci vedremo il prossimo anno?

Non lo so! Voi restate connessi sulle nostre pagine social perché sicuramente qualcosa succederà. Grazie infinitamente a tutti voi per averci supportato e sopportato in queste 14 puntate e buona estate a tutti??

Francesco Loconte



Pancotto all'aria freshke!

Quantità a sentimento

Pane con scorza nera e mollica compatta

Verdure miste di campagna

Olio, aglio, peperoncino.

Il lunedì prendere il pane, fatelo a fette e lasciatelo all'aria aperta ad asciugare ed aspettate che arrivi la domenica.