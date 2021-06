‘La Scienza del Cuore’ secondo Di Muro

La vera rivoluzione dell’uomo parte dal cuore. Oggi a rivelarlo è sempre più la scienza che si muove all’unisono non solo con gli antichi insegnamenti spirituali, ma con l’esperienza di ogni essere umano che nel gran gioco della vita fa appello al proprio cuore. Tale è l’essenza de “La Scienza del Cuore. Nella saggezza cardiaca il codice della felicità”, quinta opera saggistica della psicologa e psicoterapeuta di Lucera Carmen Di Muro. Il volume, edito da Macro Edizioni per la collana “Scienza e Conoscenza”, è disponibile in tutte le librerie e negli store on-line.

Si tratta di un nuovo e rivoluzionario lavoro che si aggiunge al catalogo del Gruppo Macro, realtà editoriale leader nel settore del benessere e della conoscenza dal 1987, suggellato dalla specialista da sempre aperta alla visione integrata dell’essere umano che, coniugando le nuove evidenze della scienza di frontiera, i più avanzati modelli terapeutici della coscienza e l’esperienza sul campo, ha sviluppato un personale metodo di lavoro interdisciplinare, in cui mente, corpo e anima si uniscono in una danza inscindibile che scandisce le dinamiche della salute e della guarigione.

"Quando mente e cuore risuonano all’unisono, si risvegliano le capacità mentali, emozionali e spirituali superiori che spesso giacciono dormienti, capaci di rivelare il nostro pieno potenziale come individui al servizio del pianeta e del cambiamento. E se c’è una possibilità di trasformazione nel mondo è semplicemente quella di iniziare a riscoprire il proprio potere nascosto partendo dal tracciato energetico del nostro organo cardiaco". Così scrive l’autrice, aprendo la via illuminante della sua Scienza del Cuore. Il saggio è un percorso avvolgente in cui scienza di frontiera, saggezza spirituale ed esperienze di vita si fondono in una visione più alta che fornisce conoscenze e semplici tecniche per accedere all'intelligenza intuitiva presente nel nostro cuore: quella guida interiore capace di condurci verso scelte equilibrate nei confronti di noi stessi, degli altri e degli eventi che viviamo.

Di Muro, approfondendo le più recenti ricerche d’avanguardia sul tema e concentrandole in un’analisi scientifica coesa, guida il lettore verso la comprensione del cuore e dell'intelligenza emotiva, dell’interazione cuore-cervello, della coerenza, dell'intuizione e di come siamo tutti interconnessi attraverso un campo di energia risonante che ci conduce momento per momento.

La Scienza Del Cuore è un valido strumento, presentato in uno stile linguistico semplice, che ispira il lettore e fornisce indicazioni preziose per vivere una vita centrata sul cuore in sintonia con il ritmo del cambiamento, spiegando come il nostro organo cardiaco sia, tra tutti i sistemi del corpo, la torre di controllo della salute, nonché la centralina energetica che istruisce i nostri pensieri, i nostri comportamenti e le relazioni che intratteniamo con chi ci circonda. Questo è il potere più grande che vive in noi e che ci permette di fare quel salto di consapevolezza capace di illuminare gli scenari della nostra esperienza.

Nel testo l’autrice svela come risolvere molte memorie emotive e traumatiche, che ci portiamo dietro senza saperlo, le quali possono inficiare la capacità di risoluzione dei problemi che incontriamo giornalmente, indebolendo la nostra energia e la nostra vitalità e dando vita al malessere. A questo scopo, sulla base delle ricerche nel campo delle neuroscienze, della biofisica e della fisiologia delle emozioni, vengono presentate tecniche funzionali che mettono in luce come accedendo ad uno stato emotivo coerente la risposta fisica del corpo all'ansia può essere rimodulata lasciando spazio ad uno stato d'essere pacifico e positivo che facilita l’equilibrio e la salute.

Il volume corredato dalla prefazione di Gioacchino Pagliaro, psicologo, psicoterapeuta e presidente dell’Attivismo Quantico Europeo e dalla postfazione di Emiliano Toso, biologo e compositore, è uno scrigno diviso in quattro parti, di cui due scientifiche-informative e due esperienziali-conoscitive, nelle quali troviamo esercizi pratici di consapevolezza, nonché meditazioni guidate in formato multimediale per sviluppare la padronanza emotiva. Questi esercizi sono utili per ridurre lo stress, per accedere alla guida intuitiva e creativa centrata sul cuore e per approfondire la conoscenza delle qualità cardiache, quali la saggezza, la compassione, il discernimento e il perdono, che possono aiutare chiunque a riprendere il controllo della propria fisiologia, dei processi mentali ed emotivi, così da favorire una vita piena di gioia. Un’indagine ricca di documentate ricerche scientifiche d’avanguardia e di saggezze nate da esperienze di vita, tutto per imparare a rimetterci in uno stato emozionale e mentale equilibrato, che favorisce l’accesso alla felicità e all’autoguarigione.

f.g.

Carmen Di Muro, psicologa clinica, psicoterapeuta, quantum trainer e giornalista si occupa di Psicobiologia Integrata. Aperta alla più ampia visione dell’essere umano nella sua inscindibile unità di psiche-soma, ha arricchito la pluri-formazione specialistica nel campo delle neuroscienze affettive, della biologia, della psicologia con le più avveniristiche scoperte della fisica e della medicina quantistica. L'utilizzo di tecniche innovative intimamente incentrate sulle più rivoluzionarie teorie neuroscientifiche le permettono di prendersi cura della persona nella sua interezza di psiche, anima e corpo. Autrice dei libri Light R-evolution. Nati per accogliere la vita per Anima Edizioni, Spiritual Mind. Nuove prospettive di guarigione tra fisica quantistica e coscienza per Gruppo Macro, Anima Quantica. Nuovi orizzonti della psiche e della guarigione per Anima Edizioni e Essere è Amore. Dal Pensiero alla Materia. Viaggio Scientifico nella Pura Essenza per Gagliano Edizioni, è membro del comitato scientifico e autore della Rivista Nazionale “Scienza e Conoscenza”, oltre a svariati interventi su testi a carattere scientifico-letterario e di numerosi articoli per altre riviste di settore. Sito internet: www.carmendimuro.com