Il conto alla rovescia della crisi politica

La data di scadenza della crisi politica al Comune di Lucera è quella del 20 giugno. E’ improrogabile, ma è presumibile che il sindaco Giuseppe Pitta possa prendersi quasi tutto il tempo a disposizione per ritirare le dimissioni e risolvere la vicenda, a costo di far aprire appositamente l’ufficio Protocollo di Palazzo Mozzagrugno nella giornata di domenica.

Chiaramente si deciderà tutto prima, ma il percorso di avvicinamento non appare così idilliaco come si possa pensare, perché dalle “Consultazioni” della settimana scorsa sono uscite indicazioni più precise circa le modalità generali, ma non quelle particolari del quanto mai possibile accordo con almeno quattro consiglieri di minoranza.

E naturalmente quando si scende nei dettagli, specie in politica, non è mai facile, soprattutto se l’orientamento dei nuovi entranti (Raffaele Iannantuoni, Antonio Buonavitacola, Giuseppe De Sabato e Franco Ventrella) sia quello di sostenere la maggioranza dal Consiglio comunale e non direttamente in Giunta, così da allontanare sospetti, accuse e illazioni di poltronismo assessorile.

E con questo scenario si dovrà necessariamente ricorrere a elementi esterni, possibilmente competenti e all’altezza della situazione per un esecutivo che nei primi sette mesi non ha certo brillato più di tanto in efficienza e fiducia, considerando che lo stesso sindaco ha tenuto per sé deleghe pesantissime come Bilancio, Urbanistica, Ambiente e e Contenzioso.

Uno schema di massima c’è già, ma Pitta, al netto delle ostentazioni e dichiarazioni, nella sua posizione di debolezza politica dovrà comunque accettare senza troppe alternative i nominativi suggeriti dai tre gruppi politici che si apprestano a fare il salto (Italia in Comune, Forza Italia e Rinnoviamo Lucera), a loro volta alle prese con gli inevitabili equilibrismi interni, sebbene facilitati dalla presenza di rispettivi direttivi piuttosto schiacciati sulle indicazioni dei relativi consiglieri comunali. Il dibattito maggiore riguarda più che altro Rinnoviamo Lucera, caratterizzato da gente che scalpita e da attivisti piuttosto esperti nelle cose politiche di Corso Garibaldi, per loro stessa ammissione “più flessibili” quando si tratta di raggiungere certi risultati, naturalmente per “il bene della città che non deve tornare al voto”.

Questa espressione ha accomunato le parti che si stanno incontrando e più che altro sentendo da giorni, alla ricerca delle migliori soluzioni anche in termini di immagine e narrazione da sottoporre alla popolazione.

Una delle ipotesi circolate la settimana scorsa era stata anche quella di un cambio del presidente del Consiglio a favore di De Sabato, eventualità rigettata quasi con sdegno da Pietro Di Carlo per il quale sarebbe stato destinato un posto di rilievo in Giunta. I maligni ritengono sia stata una delle tante “vendite allo scoperto” che Pitta avrebbe operato fin dalla campagna elettorale di otto mesi fa, attività che avrebbe inciso parecchio e negativamente sulla tenuta della coalizione uscita vittoriosa dalle urne.

Tra tante incertezze, comunque sia, i cittadini hanno scoperto che i problemi principali di Lucera sono la non meglio specificata “tutela dell’ambiente”, (che peraltro Pitta ha sempre affermato di aver difeso benissimo anche da solo), la ripresa del cantiere di Viale Castello e la gestione del rudere di Sant’Anna, tre questioni su cui è impossibile trovare un solo lucerino contrario.

In questa campagna elettorale senza votazioni, nessuno però si è ancora posto il problema di chiedere e rilevare se vi sia anche dell’altro da affrontare e risolvere con efficacia e velocità.

Riccardo Zingaro