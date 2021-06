Strada per strada, tanti soldi per i comuni

Cento milioni di euro per sistemare strade e marciapiedi di tutti i 257 Comuni pugliesi “per la più grande operazione di manutenzione e cura di bellezza delle nostre comunità nella storia regionale”, come il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha definito il programma regionale straordinario approvato oggi dalla Giunta, dopo essere stato elaborato e proposto dal vice presidente e assessore regionale al Bilancio e alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese.

Alla presentazione sono intervenuti anche il direttore del Dipartimento Bilancio e Infrastrutture Lino Albanese, il dirigente della Sezione Lavori Pubblici Raffaele Landinetti, il presidente della sezione pugliese dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto.

Per la Capitanata ci sono oltre 20 milioni di euro, tutti ripartiti con soli due criteri oggettivi e ponderati: il numero di abitanti al 1° gennaio 2020 (55%) e la superficie territoriale comunale (45%). A Lucera sono stati destinati 1,2 milioni. Le singoli Amministrazioni comunali saranno le stazioni appaltanti.

“Ora tocca ai sindaci cogliere questa opportunità unica – ha detto il presidente Emiliano – mettersi al lavoro per elaborare progetti subito cantierabili e far funzionare bene e in modo trasparente questo complesso sistema di appalti e lavori pubblici a vantaggio dei cittadini, delle imprese e degli operai coinvolti in questo grande programma straordinario”.

Il ciclo di opere sulle strade comunali si concluderà entro la fine del prossimo anno. A partire dalla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, i comuni avranno 5 mesi di tempo per presentare uno o più progetti che, a pena di inammissibilità, siano esecutivi, quindi immediatamente cantierabili. Dall’ammissione al contributo regionale, avranno 6 mesi per indire le gare e aprire i cantieri e successivi altri 6 mesi per completare i lavori e rendicontare le spese alla Regione. All’inizio dei lavori, la Regione Puglia trasferirà ai Comuni il 70 per cento delle risorse riconosciute, il restante 30% sarà trasferito alla conclusione.

“Abbiamo previsto procedure semplificate, burocrazia zero e piena trasparenza anche attraverso una piattaforma pubblica on line con cui tutti i cittadini potranno seguire l’andamento di questo grande cantiere che attraverserà tutta la Puglia - ha sottolineato il vice presidente Piemontese - e abbiamo deciso di chiamarlo ‘Strada per Strada’ per dare il senso di un’azione capillare e popolare che, da Accadia, in provincia di Foggia, a Zollino, in provincia di Lecce, da Bari che è la città più popolosa a Celle di San Vito che è il paese con meno abitanti. Consentirà a tutti i pugliesi di beneficiare dei 100 milioni di euro stanziati dal bilancio autonomo regionale per vedere rifatte strade, marciapiedi e piazze, potendocelo permettere, data la virtuosità del bilancio regionale, mobilitiamo un investimento sulla qualità della vita che si tradurrà in cantieri e, quindi, in lavoro, per il prossimo anno e mezzo. Cominciamo dalle città, dai luoghi dove tutti noi, ogni giorno, abbiamo esperienza di cosa significa una buca che danneggia i cerchioni della nostra auto o un marciapiede rotto che provoca la caduta di un’anziana signora, per non parlare delle conseguenze più gravi di incidenti causati dall’insicurezza del manto stradale”.

Sulla questione c’è il commento anche del consigliere regionale Antonio Tutolo: Oggi la Regione Puglia ha scritto una bellissima pagina di equilibrio politico e saggezza amministrativa, distribuendo 100 milioni di euro semplicemente sulla base di criteri oggettivi. Ogni comunità avrà a disposizione una cifra congrua per intervenire sul decoro e la sicurezza delle proprie strade, con l'immediata immissione di liquidità senza lungaggini burocratiche, senza fondi ad esaurimento ma con un sistema certo ed imparziale. Il nostro bellissimo paesaggio potrà quindi avere una ulteriore iniezione di bellezza estetica, oltre che umana e sociale, a disposizione dei residenti e dei turisti. I ringraziamenti vanno innanzitutto al Consiglio regionale che ha deciso di contrarre questo speciale mutuo quanto mai benefico per i nostri cittadini, tutti indistintamente premiati, senza privilegiare questa o quella area geografica. Ciascun Comune ha le stesse e giuste possibilità, ora è il momento di coglierle, anche grazie alla semplificazione delle procedure e dei rapporti tra enti”.

