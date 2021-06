Doppio colpo di Tutolo in Regione

Sarà una giornata da ricordare quella di ieri per il consigliere regionale Antonio Tutolo che nel giro di pochi minuti, nella stessa seduta dell’assemblea, si è visto approvare all’unanimita due provvedimenti che portano la sua prima firma, in materia industriale a sanitaria.

Nel primo caso è passata la modifica alle “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale”. Nello specifico è stato approvato un adeguamento a valori congrui della fideiussione bancaria, depositata dai soggetti autorizzati a realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a garanzia delle attività di decommisioning degli stessi e ripristino dello stato dei luoghi. In pratica passa da 50 a 100 euro per ogni kW di potenza elettrica il valore della fideiussione a prima richiesta rilasciata per realizzare un impianto di produzione da energie rinnovabili, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto.

“La somma di 50 euro era oggettivamente incongrua a garantire i costi reali di dismissione degli stessi e di ripristino del suolo – ha dichiarato soddisfatto – perciò era quantomai urgente e necessario adeguare ai parametri reali di mercato, per non ritrovarci fra qualche anno con un cimitero spettrale di pale e pannelli disseminati sul nostro territorio”.

La preoccupazione era maggiore per i primissimi impianti autorizzati, da qui l’emendamento aggiuntivo presentato da Antonio Tutolo.

“Proviamo a immaginare – spiega - cosa sarà di quelli la cui fideiussione ammontava a soli 5 euro per kW. Quando dovranno essere dismessi chi volete che se ne occuperà? 5 euro a kW vuol dire che per una pala da un MW saremo garantiti per 5.000 euro. Ma fra trent'anni con 5.000 euro non fai neppure la telefonata per chiamare l'azienda che la deve rimuovere. Anche per questo motivo, ho portato in discussione un emendamento che prevede, in caso di revamping o repowering - cioè di potenziamento e riefficientamento degli impianti esistenti - di adeguare anche quei parchi al nuovo valore fideiussorio.

Abbiamo cercato di porre un freno alla devastazione dei nostri territori, dalla Capitanata al Salento, ‘colonizzati’ da multinazionali o fondi di investimento che ci precludono possibilità diverse di sviluppo o semplicemente di guardare con occhi più meravigliati il nostro paesaggio e non lasciano un centesimo. Almeno adesso non corriamo più il rischio, tra venti o trent’anni, di dover pagare con i soldi pubblici il ripristino dello stato dei luoghi”.

Nel secondo caso, è stata approvata una modifica alla relativa legge regionale che ora consentirà di effettuare esami radiologici a lettura, su richiesta dei pazienti, direttamente nel domicilio dell'interessato, con strumenti portatili che rispondano a precisi requisiti tecnici e strutturali.

“La radiologia direttamente a casa dei pugliesi è realtà – ha aggiunto Tutolo – e sono molto soddisfatto di questo risultato importante per tutti i cittadini, specie quelli più fragili. In pratica, si potrà usufruire di esami diagnostici attraverso strumentazioni portatili omologate con una opportuna regolamentazione del settore. Rappresenta un grande cambiamento e, per quanto mi riguarda, è solo il primo di una serie che interesserà la diagnostica domiciliare in generale, poiché ho pronte altre iniziative. Sono stati quindi compresi i vantaggi e i benefici, anche occupazionali che queste prestazioni introducono. Anzitutto, i pazienti fragili potranno sottoporsi nella propria abitazione o nella struttura socio-sanitaria in cui si trovano agli stessi esami diagnostici che finora hanno effettuato nelle strutture ospedaliere. Ne beneficeranno anche le piccole realtà territoriali, dov’è numerosa la presenza di anziani impossibilitati a muoversi e non esistono centri radiologici o ecografici, il radiologo arriverà direttamente a casa. I giovani professionisti, che normalmente sono costretti a cercare lavoro anche in strutture fuori dalla propria regione, potranno cominciare a programmare il proprio futuro in Puglia. Inoltre, con questa regolamentazione, si ostacola la pratica della radiologia a domicilio esercitata da privati, a volte in forma ‘abusiva’, senza alcun tipo di controllo né radio-protezionistico né sull’appropriatezza e le strumentazioni portatili dovranno rispondere a requisiti tecnici e strutturali definite dal regolamento regionale. Tutto questo senza spese a carico del bilancio regionale”.

