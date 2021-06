La sanità pugliese che verrà

Il presidente della Regione Michele Emiliano, assieme ai vertici pugliesi della sanità, ha incontrato le associazioni di categoria del settore socio-sanitario, per programmare gli interventi di attuazione della riforma del settore promossa nella precedente legislatura. Erano presenti AIOP-ASSoAP (Potito Salatto e Fabio Margilio), AGESPI (Michele Marinaro), ANSDIPP (Nicola Castro), CONFCOOPERATIVE (Mauro Abate) e UNEBA (Leonardo Guaricci).

Durante l’incontro si è discusso di come mettere in sicurezza le Aziende che hanno subito un importante shock-test di natura economico-finanziaria e consentire loro di programmare la ripresa delle ordinarie attività, garantendo l’equilibrio patrimoniale, fortemente provato dall’emergenza pandemica. Emiliano si è impegnato ad affrontare la problematica anche sui tavoli nazionali, per rimuovere l’annosa questione della ripartizione del fondo sanitario nazionale, che ancora denota importanti sperequazioni a danno della Puglia.

Al termine dell’incontro è stato sottoscritto un documento programmatico con il quale la Regione s’impegna a completare il processo di riforma del settore avviato nella precedente legislatura, che ha subito, come le altre attività, i ritardi dovuti all’epidemia e all’esigenza di dare priorità all’emergenza sanitaria.

In particolare, sono stati fissati questi capisaldi:

- Confermare il finanziamento disposto nel 2020 dei posti letto e semi-residenziali individuati a favore delle RSA e dei Centri Diurni, e reperire ulteriori risorse per l’ultimo quadrimestre 2021, a favore di quelle Asl che per insufficienza della spesa storica non hanno potuto provvedere a prendere in carico la quota sanitaria di anziani non autosufficienti e disabili, che usufruiscono dei servizi socio-sanitari delle predette strutture;

- Concludere, entro l’anno, le procedure per l’accreditamento istituzionale definitivo di RSA e Centri Diurni;

- Finanziare, conseguentemente, con decorrenza 1° gennaio 2022, il 100% dei posti letto e semi-residenziali, a favore di RSA e Centri Diurni;

- Adottare specifica disposizione regionale che prenda atto del superamento delle cosiddette “aree dedicate” all’isolamento dei casi covid, restando fermo l’impegno delle strutture ad adottare un piano di prevenzione di pronta attuazione, in caso di emergenza;

- Realizzare il ritorno delle attività ordinarie dei Centri Diurni, tramite una specifica disposizione dipartimentale;

- Approvare specifica delibera di giunta regionale per dar seguito alle determinazioni già assunte dal Dipartimento regionale alla Salute, utili per consentire alle strutture socio-sanitarie di far fronte alla carenza di personale infermieristico.

E propria a questo riguardo, la Asl Foggia cerca infermieri di famiglia per fronteggiare le esigenze collegate alla pandemia ed assicurare, allo stesso tempo, i Livelli Essenziali di Assistenza. Allo scopo è stato indetto un avviso pubblico urgente (scadenza 29 giugno), per soli titoli, per il reclutamento a tempo determinato di “infermieri di famiglia” con esperienza specifica nell’ambito dei servizi di presa in carico dei pazienti cronici, nonché della presa in carico sul territorio delle persone positive al Covid-19. Si tratta di una figura professionale chiamata a svolgere non solo un’attività temporanea di contrasto all’emergenza Covid, ma anche una strutturale attività di supporto per l’assistenza territoriale in tutte le situazioni di fragilità protetta. All’avviso potranno partecipare infermieri che non abbiano già rapporti di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate.

f.g.

