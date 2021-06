La realtà del lavoro nei campi

Con un apposita ordinanza, il governatore della Puglia Michele Emiliano ha disposto la sospensione dei lavori nei campi nei giorni più caldi dalle 12.30 alle 16. Il provvedimento vale su tutto il territorio regionale e in particolare le aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata al link sul sito, riferita a lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, segnali un livello di rischio Alto.

Alcune considerazioni

Il contratto lavorativo per gli operai agricoli stagionali prevede un orario di lavoro di 6 ore e 40 minuti. E’ ammesso lo straordinario non superiore al 40% del suddetto orario, ma con le dovute accortezze. Emettere un’ordinanza di tale portata non tiene conto e dimostra la poco conoscenza delle problematiche del settore agricolo, soprattutto in una delle regioni a più alta vocazione agricola. La raccolta degli ortaggi e della frutta nel periodo estivo (pomodori, meloni, uva, etc…) è caratterizzata dalla necessità di rispettare la filiera della raccolta e della consegna, oltre al continuo timore (per non dire terrore), di prolungare la raccolta alla mercè delle avverse condizioni climatiche.

Interrompere per 5 ore la raccolta significa prolungarne la durata di diversi giorni e non trovare disponibili i mezzi per il trasporto (qual è l’autotraportatore e l’industria disposta a bloccarsi per tutte quelle ore senza un significativo riconoscimento?). Lo stesso vale per il datore di lavoro agricolo che, se fosse per lui, sicuramente eviterebbe di far lavorare in quelle ore i suoi dipendenti con il rischio di subire un incidente mortale di qualcuno di loro con le nefaste conseguenze.

Il rimedio

Un primo rimedio sarebbe di modificare i contratti di lavoro anticipando l’inizio degli stessi al primo mattino (diciamo intorno alle 5.30) in modo da terminare prima dell’orario della sospensione. Poi nelle giornate meno calde, proseguire con eventuale straordinario. Poi, se ci sono datori di lavoro che già fanno iniziare alle 5 del mattino sino alle 18 di sera, è questione che non riguarda né l’ordinanza regionale, né la legge, bensì la coscienza personale del datore di lavoro. In ultimo, prevedere qualche incentivo o bonus fiscale o ammortizzatore sociale per le suddette sospensioni di lavoro.

Studio Viola & Partners