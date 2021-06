Nuovo parroco a Motta

Don Danilo Zoila è stato nominato parroco di Motta Montecorvino. Lo ha deciso il vescovo Giuseppe Giuliano con decorrenza dall'1 agosto prossimo. Il provvedimento è arrivato con la formula ad nutum episcopi, cioè a discrezione episcopale anche nella durata, la stessa utilizzata anche per don Costanzo de Marco per la cattedrale di Lucera.

Il piccolo paese torna ad avere quindi una guida spirituale stabile, dopo le tensioni registrate il mese scorso in occasione della festa patronale, tra i fedeli e l'ex parroco don Urbano Curci che poi si è dimesso e successivamente destinato a essere il vice di Don Rocco Coppolella a San Pio X.

In queste poche settimane a Motta c'era stata l'amministrazione temporanea di monsignor Raffaele Antonacci.

Zoila torna alla titolarità di una parrocchia dopo quella di Casalnuovo, lasciata nel 2019 per volere del vescovo che gli aveva prospettato un incarico in Campania non più concretizzato.

Questa è solo l'ultima di una lunga serie di nomine disposte nel mese di giugno, a carico di sacerdoti che si insedieranno tutti senza la presenza dello stesso vescovo, circostanza piuttosto singolare per la diocesi di Lucera-Lucera-Troia.

r.z.