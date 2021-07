Frenata pugliese nelle vaccinazioni

L’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, al termine di una riunione con i referenti dei nuclei operativi aziendali delle Asl, fa sapere che nel mese di luglio la Puglia riceverà circa 400 mila dosi in meno di vaccino Pfizer rispetto al quelle previste e rispetto ai quantitativi del mese di giugno. La regione resta la prima a livello nazionale ma ora ci sarà una frenata e quindi si rende necessaria una riprogrammazione delle agende e delle prenotazioni.

Restano confermate tutte le seconde dosi e anche gli appuntamenti per le prime dosi dei cittadini over 50.

Saranno invece sospese, a partire dal 5 luglio, le somministrazioni delle prime dosi per gli under 50 che risultano fissate per 219.450 persone e che quindi saranno riprogrammate. Sarà cura delle rispettive Asl comunicare telefonicamente o attraverso un servizio di messaggistica la sospensione dell’appuntamento ai diretti interessati. I nuovi appuntamenti partiranno non appena riprenderanno le successive consegne di vaccino.

Intanto, c'è una buona notizia per la fruibilità del palasport di Lucera per il quale è in corso di installazione un sistema temporaneo di aria condizionata. Il costo del noleggio dell'attrezzatura è a carico dell"Asl, mentre il Comune si è accollato le spese di trasporto e montaggio del macchinario che sostituisce l'impianto interno non funzionante.

Red.