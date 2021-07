Meno disagi sulle nuove vaccinazioni

Ci sono novità positive sulle vaccinazioni in Puglia, visto che sono in arrivo ulteriori 50 mila dosi di dosi Pfizer e Moderna, per cui la Regione ha nuovamente modificato le indicazioni operative del Piano.

E quindi, contrariamente al precedente annuncio, è stato disposto lo spostamento delle prenotazioni delle prime somministrazioni per i soli soggetti di età inferiore a 30 anni, provvedendo a riorganizzare le agende e a fornire adeguata e tempestiva comunicazione alle persone interessate. L'aggiornamento avverrà di settimana in settimana, procedendo entro ogni domenica a comunicare lo spostamento degli appuntamenti di quella successiva, tenendo conto delle eventuali ed attese integrazioni delle forniture di dosi di vaccino; per adesso è stato disposto lo spostamento degli appuntamenti dei cittadini under 30 programmati nella settimana dal 05.07 all’11.07 alla settimana dal 26.07 al 1 agosto ;

Inoltre non sarà più necessario sospendere le prenotazioni delle prime dosi di vaccino, che saranno consentite regolarmente a tutti, anche ai soggetti di età inferiore a 50 anni, per appuntamenti a far data dal 2 agosto e comunque secondo le disponibilità in agenda derivanti dalle eventuali attese integrazioni delle forniture.

Tutti gli appuntamenti per le seconde dosi restano invece confermati e invariati.

